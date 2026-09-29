i Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt Gepa Aufregung um Tickets Fans zahlen 180 Euro! Odermatt verteidigt Ski-Preise Die Ticketpreise für die Ski-WM in Crans-Montana sorgen für Ärger. Superstar Marco Odermatt hält rund 180 Euro für die Herren-Abfahrt für "legitim". Von Sport Heute 29.09.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ski-WM in Crans-Montana wird für die Fans zu einem kostspieligen Vergnügen. Vom 1. bis 14. Februar kämpft die alpine Weltelite in der Schweiz um Medaillen – wer im Zielraum dabei sein möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Besonders die Herren-Abfahrt sorgt für Diskussionen. Tickets im Zielbereich sollen rund 170 Schweizer Franken und damit etwa 180 Euro kosten. Die Karten des ersten Kontingents sind aktuell bereits vergriffen und sollen ab 1. Oktober wieder verfügbar sein.

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Schweiz-Star Marco Odermatt kann die hohen Preise nachvollziehen. "Wenn man in der obersten Wintersport-Liga sein möchte oder sich mit der Formel 1, MotoGP oder Tennis vergleichen will, dann kann man nicht das wichtigste Rennen der nächsten zwei Jahre, das sogar in der Schweiz, der Ski-Nation Nummer eins, ausgetragen wird, um 50 Franken verkaufen", erklärt der 28-Jährige.

Odermatt zieht dabei auch Vergleiche mit anderen großen Sportveranstaltungen. Für ein Champions-League-Achtelfinale oder ein Drittrundenspiel in Wimbledon müsse man teilweise deutlich mehr bezahlen. "Da bist du gleich im vierstelligen Bereich", meint der Schweizer.

Gleichzeitig verweist der Gesamtweltcupsieger darauf, dass Fans nicht zwingend die teuersten Plätze wählen müssen. Entlang der langen Strecke gebe es auch andere Möglichkeiten, die WM-Rennen zu verfolgen.