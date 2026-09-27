i Franjo von Allmen ist in Frühform. GEPA pictures Es ist nicht Odermatt Schweizer fährt "eine Bestzeit nach der anderen" Am 24./25. Oktober startet in Sölden der Ski-Weltcup. Bei den Herren gilt Marco Odermatt wieder als Favorit. Aber: Im Training dominiert ein anderer. Von Sport Heute 27.09.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Mal in Serie ging die große Kristallkugel bei den Männern an Ski-Gigant Marco Odermatt. Der Schweizer hält mittlerweile bei 54 Weltcup-Siegen und sicherte sich elf (!) Disziplinen-Wertungen.

Geht der Erfolgslauf heuer nahtlos weiter? Geht es nach dem Schweizer Speed-Trainer Reto Nydegger, bekommt der 28-Jährige vor allem aus dem eigenen Lager Konkurrenz. Franjo von Allmen habe im Camp in Chile "eine Bestzeit nach der anderen aufgestellt", schreibt der "Blick".

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Chefcoach Tom Stauffer versucht zu bremsen. Es sei nicht so, "dass Franjo allen anderen im Training meilenweit davongefahren ist, der Rest des Teams ist zeitmäßig nicht weit weg".

Zudem stieg Odermatt verspätet ins Schneetraining ein – eine Muskelverletzung kostete einige Tage der Vorbereitung.

Fakt ist: Mit von Allmen wird zu rechnen sein. Bereits bei den Olympischen Winterspielen stahl er seinen Kollegen die Show, eroberte in Mailand/Cortina drei Goldmedaillen.