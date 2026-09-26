ÖSV-Ass teilt Fotos aus Liebes-Urlaub in Frankreich

Verliebte Grüße von Anna Gandler! Österreichs Biathlon-Ass genießt vor dem Start in den nächsten Weltcup-Winter eine Auszeit mit ihrem französischen Freund Emilien Claude. Auf Instagram lässt die Tirolerin ihre Fans am gemeinsamen Urlaub teilhaben.
Das Biathlon-Traumpaar befindet sich derzeit im französischen Le Lavandou in der Provence. Dort tauschen Gandler und Claude für einige Tage das Gewehr gegen Strand und Meer.
Die ÖSV-Athletin veröffentlichte mehrere Schnappschüsse aus dem Urlaub. Bei sommerlichen Temperaturen posieren Gandler und Claude gemeinsam vor dem Meer. Während der Franzose auf einem Felsen steht, kletterte seine Freundin für ein Foto auf einen Poller. Später durfte auch ein gemeinsamer Sonnenuntergang nicht fehlen.
Ganz ohne Sport verlief der Frankreich-Aufenthalt allerdings nicht. Gandler und Claude waren zuvor auch bei Wettkämpfen im Einsatz. Die Österreicherin durfte sich dabei über einen Podestplatz freuen.
Ende November wird es für das Paar wieder ernst. Dann beginnt die neue Biathlon-Saison – und die romantischen Urlaubstage müssen wieder dem Kampf um Weltcup-Punkte weichen.