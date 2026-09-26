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Vonn, BailetMatthieu Bailet und Lindsey Vonn turteln.
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Matthieu Bailet

Vonn-Freund erlebte mit neun Jahren Schicksalsschlag

Lindsey Vonn und Matthieu Bailet schweben im Liebesglück. Doch der französische Skifahrer musste als Neunjähriger den Tod seiner Mutter verkraften.
Sport Heute
Von Sport Heute
26.09.2026, 07:56
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Lindsey Vonn ist wieder verliebt. Die 41-jährige Ski-Ikone machte ihre Beziehung mit dem französischen Abfahrer Matthieu Bailet öffentlich. Hinter dem 30-Jährigen liegt eine bewegende Lebensgeschichte – bereits als Kind musste er einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

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Bailet war erst neun Jahre alt, als seine Mutter bei einem Ski-Unfall ums Leben kam. "Damals trugen wir keine Helme. Auf der Piste gab es eine Holzbarriere. Sie wurde am Kopf getroffen", erzählte der Franzose einmal "20 Minutes".

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Das tragische Erlebnis prägte auch seine Beziehung zum Skisport. "Es war eine sehr schwere Zeit, aber heute sehe ich es als etwas Kraftvolles, eine besondere Verbindung zum Skifahren", so Bailet. Bei Rennen gedachte er seiner Mutter immer wieder mit besonderen Botschaften auf seinem Helm.

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Eine besonders emotionale Geschichte folgte sechs Jahre nach ihrem Tod: Mit 15 gewann Bailet seinen ersten französischen Meistertitel im Slalom – ausgerechnet in jenem Skigebiet, in dem seine Mutter tödlich verunglückt war.

Später schaffte Bailet den Sprung in die Weltspitze. 2016 wurde er Juniorenweltmeister im Super-G, mittlerweile kommt er auf 115 Weltcup-Starts. Seinen bislang einzigen Podestplatz holte er 2021 als Zweiter im Super-G von Saalbach-Hinterglemm.

Jetzt sorgt der Franzose vor allem privat für Schlagzeilen. Vonn machte die Beziehung am Mittwoch mit gemeinsamen Bildern öffentlich. Kurios: Bereits 2024 hatte sich Bailet mit der US-Amerikanerin fotografieren lassen – damals noch als Fan. Zweieinhalb Jahre später sind die beiden ein Paar.

red,26.09.2026, 07:56
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