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Andrei Kuzmenko (r.) wechselte im Sommer von LA nach Pittsburgh.
Andrei Kuzmenko (r.) wechselte im Sommer von LA nach Pittsburgh.
IMAGO/ZUMA Press Wire
Große Trauer

Vater von NHL-Star stirbt bei tragischer Bären-Attacke

NHL-Star Andrei Kuzmenko trauert um seinen Vater Alexander. Der Eishockey-Coach wurde beim Angeln von einem Bären attackiert und getötet.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 19:24
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Die Pittsburgh Penguins müssen vorerst ohne Andrei Kuzmenko auskommen. Der 30-jährige NHL-Stürmer ließ sich von seinem Klub beurlauben und reiste nach Russland, nachdem sein Vater Alexander bei einem Bären-Angriff ums Leben gekommen war.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Ren.tv ereignete sich die Attacke am Dienstag während eines Angelausflugs in der Republik Tuwa im Süden Sibiriens. Der 62-Jährige soll von einem Bären am Kopf schwer verletzt worden sein. Seine sechs Begleiter konnten das Tier vertreiben und Hilfe organisieren.

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Alexander Kuzmenko wurde zunächst in eine nahegelegene Siedlung und anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Kyzyl gebracht. Dort konnte der in Russland angesehene Eishockeytrainer jedoch nicht mehr gerettet werden.

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Sein Sohn trainierte am Donnerstag zunächst noch mit seinen Penguins-Teamkollegen, ehe er die Reise nach Moskau antrat. "Unsere tiefsten Gedanken und unser Mitgefühl gelten der Familie Kuzmenko und ihren Angehörigen", erklärte Pittsburgh-General-Manager Kyle Dubas. Die Familie habe die volle Unterstützung des Klubs.

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    Kuzmenko war erst im Sommer mit einem Einjahresvertrag über fünf Millionen Dollar nach Pittsburgh gewechselt. Wann der Angreifer zum Team zurückkehren wird, ist angesichts des schweren Verlusts offen.

    red,24.09.2026, 19:24
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