i Marco Rossi Reuters Hier laufen die Spiele live NHL live im TV – drei Österreicher stehen im Fokus Die NHL ist zurück. Gleich zum Start warten auf Österreichs Fans Top-Duelle und jede Menge Live-Eishockey im TV und Live-Stream. Von Sport Heute 24.09.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die NHL startet in die neue Saison – mit rot-weiß-rotem Anstrich! Zahlreiche Auftritte von Marco Rossi, Marco Kasper und David Reinbacher und gesamt mehr als 300 Spiele sind live und exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen. Die übrigen Spiele gibt es über NHL.TV auf DAZN.

Für Österreichs NHL-Cracks beginnt eine spannende Saison. Rossi soll bei den Vancouver Canucks viel Verantwortung übernehmen, Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings nach einem schwierigen Jahr seine nächste große Chance. David Reinbacher kämpft bei den Montreal Canadiens um einen fixen Platz im NHL-Kader.

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Marco Kasper IMAGO/UPI Photo

Rossi kommt aus einem turbulenten Jahr und wechselte im Blockbuster-Trade rund um Quinn Hughes von Minnesota nach Vancouver. Bei den Canucks, die sich im Neuaufbau befinden, winkt ihm viel Eiszeit. In der Vorbereitung deutet vieles auf einen Platz als Center der zweiten Linie und in der ersten Powerplay-Formation hin. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison könnte Rossi damit wieder in Richtung 60 Scorerpunkte gehen.

Auch Kasper wurde zuletzt von Verletzungen gebremst. Nun herrscht in Detroit Umbruchstimmung: Steve Yzerman ist nicht mehr GM, Topstar Dylan Larkin will den Klub verlassen. Gerade im dünn besetzten Zentrum könnte das für Kasper zur Chance werden. Zum Saisonstart scheint er als Center der zweiten Linie gesetzt.

Reinbacher wiederum kämpft bei Montreal um den endgültigen Durchbruch. Die Konkurrenz in der Defensive ist groß, dennoch hat der frühere Nummer-fünf-Pick realistische Chancen auf NHL-Einsätze.

Für heimische Fans stehen die Österreicher bei Sky Sport Austria besonders im Fokus. Schon zum Auftakt zeigt Sky Rossis Vancouver Canucks zweimal gegen Edmonton mit Connor McDavid und Leon Draisaitl (30. September und 2. Oktober). Auch Kaspers Detroit Red Wings (3. Oktober gegen die Rangers) sowie Reinbachers Montreal Canadiens (7. Oktober gegen Stanley-Cup-Champion Carolina) sind früh live zu sehen.

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Am 23. Oktober kommt es zudem zum direkten rot-weiß-roten Duell, wenn Kasper mit Detroit bei Rossi in Vancouver gastiert. Bis Ende Oktober zeigt Sky insgesamt zwölf Spiele mit österreichischer Beteiligung live und exklusiv.

Insgesamt überträgt Sky auch in der neuen Saison rund 300 NHL-Spiele live. Die weiteren Partien sind in Österreich über NHL.TV auf DAZN verfügbar. Wegen der Sky-Rechte können einzelne Spiele bei DAZN live gesperrt sein.