i Olympia-Star Sturla Holm Laegreid. IMAGO/Eibner Kurioser Ausflug Frendgeh-Beichte bei Olympia – jetzt ist er Rockstar Sturla Holm Laegreid hat bei Olympia 2026 eine Fremdgeh-Beichte abgelegt. Nun probierte sich das Biathlon-Ass als Rockstar. Von Sport Heute 22.09.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Schießstand auf die Rock-Bühne! Biathlon-Star Sturla Holm Laegreid sorgte am Wochenende in Oslo für einen ungewöhnlichen Auftritt. Der 29-jährige Norweger tauschte sein Gewehr gegen die E-Gitarre und gab mit der Band "Electric Socks" sein erstes richtiges Konzert.

Nur wenige Stunden zuvor war Laegreid bei den norwegischen Sommer-Meisterschaften noch auf Rang drei im Sprint gelaufen. Danach ging es vor vollem Haus auf die Bühne. "Es war so cool. Das war mein erstes echtes Konzert", schwärmte der Norweger gegenüber "NRK".

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Für sein Rockstar-Debüt verzichtete Laegreid sogar einige Zeit lang auf einen Friseurbesuch. "Ich dachte nur, ich muss es für das Konzert wachsen lassen, weil man bei einem Rockkonzert lange Haare braucht", erklärte er. Teamkollege Johan-Olav Botn gefiel die neue Frisur – Laegreid selbst kündigte allerdings bereits einen baldigen Haarschnitt an.

Österreichs Olympia-Medaillenhelden von Mailand/Cortina 2026 i ?

Der Norweger ist spätestens seit Olympia 2026 auch weit über den Biathlon hinaus bekannt. Während der Winterspiele hatte Laegreid nach dem Einzel und der gewonnenen Bronzemedaille live im TV überraschend gestanden, seine damalige Freundin betrogen zu haben. Die Fremdgeh-Beichte sorgte damals für großes Aufsehen und Kontroversen im Team, hatte doch Botn Gold geholt und stand plötzlich im Schatten der Fremdgeh-Beichte.

Nun machte der sechsfache Olympia-Medaillengewinner mit deutlich erfreulicheren Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Ganz ohne sportliche Folgen blieb die Rock-Nacht allerdings nicht: Beim Massenstart der norwegischen Meisterschaften kam Laegreid am darauffolgenden Tag nur auf Rang 22.