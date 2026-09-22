i Trauer in Frankreich. IMAGO/MAXPPP Traurige Nachricht Skisprung-Talent (16) stirbt nach Verkehrsunfall Tragödie im französischen Skisprungsport: Nachwuchstalent Nathan Gehin ist bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Von Sport Heute 22.09.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der französische Skisprung-Nachwuchs trauert um Nathan Gehin. Der erst 16-Jährige kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Französische Skiverband (FFS) bestätigte die traurige Nachricht in den sozialen Medien.

"Der FFS spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen Mitgliedern seines Vereins, die von dieser Tragödie tief betroffen sind, sein aufrichtiges Beileid aus. In dieser schweren Zeit steht der französische Skiverband ihnen mit voller Kraft zur Seite und bekundet sein tief empfundenes Mitgefühl", teilte der Verband auf Facebook mit.

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Der folgenschwere Unfall soll sich Medienberichten zufolge am vergangenen Wochenende in der Wintersportgemeinde Ventron im Osten Frankreichs ereignet haben.

Eine Autofahrerin soll die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Géhin kam bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Personen, darunter auch die Fahrerin, wurden schwer verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Géhin war für den Wintersportverein US Ventron aktiv.