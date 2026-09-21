i Ski-Legende Maria Höfl-Riesch und Partner Johann Schrempf IMAGO/BOBO "Kann man sich sparen" Ski-Ikone ärgert Kinder-Frage: "Schon unverschämt" Maria Höfl-Riesch spricht offen über ihr Leben - und erklärt, warum sie eine bestimmte Frage richtig ärgert. Von Sport Heute 21.09.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Olympia-Goldmedaillen, zwei WM-Titel und der Triumph im Gesamtweltcup: Maria Höfl-Riesch hat im Skisport alles gewonnen. 2014 beendete die Deutsche ihre große Karriere.

Heute weiß die 41-Jährige auch ganz genau, wie sie sich ihr Leben abseits der Piste vorstellt. Kinder gehören nicht dazu. Dabei dachte Höfl-Riesch während ihrer aktiven Zeit noch anders.

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"Ich will keine Kinder"

"Wenn ich irgendwann mit dem Skifahren aufhöre, will ich schon eine Familie haben", erinnert sie sich im Gespräch mit "Bild" an ihre damaligen Pläne.

Nach dem Karriereende änderte sich ihre Einstellung jedoch. Der Wunsch, Mutter zu werden, stellte sich nicht ein. Heute sagt die dreifache Olympiasiegerin ganz klar: "Ich will keine Kinder."

"Diese Fragen könnte man sich sparen"

Was Höfl-Riesch dagegen gehörig auf die Nerven geht: Wenn andere Menschen eine Erklärung dafür verlangen. "Ich finde es schon unverschämt, wenn jemand fragt: 'Hast du Kinder?' - 'Nein.' - 'Wieso denn nicht?'", erklärt die ehemalige Ski-Dominatorin.

Dabei geht es ihr nicht nur um die eigene Situation. Solche Fragen könnten für Frauen besonders belastend sein, bei denen ein Kinderwunsch unerfüllt geblieben ist. "Es gibt ja auch Frauen, bei denen es nicht geklappt hat und denen es schwerfällt, darüber zu sprechen. Deswegen finde ich: Diese Fragen könnte man sich einfach sparen."

Neue Liebe nach Ehe-Aus

Höfl-Riesch hatte 2011 ihren damaligen Manager Marcus Höfl geheiratet. 2024 wurde die Trennung des Paares bekannt. Mittlerweile ist die Ski-Legende wieder vergeben. Höfl-Riesch ist mit Johann Schrempf liiert, einem österreichischen Manager aus der Kreuzfahrtbranche.