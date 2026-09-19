i ÖSV-Ass Lisa Eder. GEPA pictures Traum-Comeback ÖSV-Rückkehrerin Eder gewinnt gleich ersten Wettkampf Lisa Eder hatte im Frühjahr ihren Rücktritt erklärt. Nun machte die 25-Jährige die Rolle rückwärts und gewann gleich das Comeback-Springen. Von Sport Heute 19.09.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Rückkehr von Lisa Eder! Die ÖSV-Skispringerin feierte bei ihrem ersten Wettkampf seit ihrem Rücktritt vom Rücktritt auf Anhieb einen souveränen Sieg. Beim Continental Cup in Stams ließ sie der Konkurrenz keine Chance.

Eder sprang auf 111,5 und 112,5 Meter und kam auf insgesamt 288,7 Punkte. Damit hatte die Österreicherin einen deutlichen Vorsprung auf die Sloweninnen Nika Vodan (264,3) und Nika Prevc (250,9). Julia Mühlbacher wurde als zweitbeste ÖSV-Springerin Fünfte.

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Eder hatte eigentlich im Frühjahr völlig unerwartet ihren Rücktritt erklärt, zuvor hatte es in Gesprächen mit dem ÖSV rund um die Einbindung von ihrem Partner Manuel Fettner als Privattrainer keine Lösung gegeben. Diese Lösung hat man mittlerweile gefunden. An ihrem 25. Geburtstag, dem 12. August, gab Eder den Rücktritt vom Rücktritt bekannt.

Auch Aigner siegt

Auch bei den Herren durfte Österreich jubeln. Clemens Aigner sorgte mit 116 und 115 Metern für den zweiten Heimsieg des Tages. Der Tiroler setzte sich vor dem Schweizer Gregor Deschwanden durch, Lukas Haagen landete als Dritter ebenfalls auf dem Podest.

Für Aufsehen sorgte Domen Prevc. Der Slowene stellte im zweiten Durchgang mit 121,5 Metern einen neuen Schanzenrekord auf. Weil er nach nur 96 Metern im ersten Durchgang lediglich auf Rang 28 gelegen war, reichte es dennoch nur zu Platz 17.

Am Sonntag geht das Continental-Cup-Wochenende in Stams mit den zweiten Bewerben weiter. Für Eder ist der Auftakt nach ihrer Rückkehr jedenfalls bereits perfekt verlaufen.