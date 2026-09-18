i Puchner GEPA pictures "Etwas zurückgeben" Nach Ski-Rücktritt – Ehemaliger ÖSV-Star hat neuen Job Im Juni stellte Mirjam Puchner ihre Rennski in die Ecke. Vom Skisport verabschiedet sich die Olympia-Medaillengewinnerin aber noch lange nicht. Von Sport Heute 18.09.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die aktive Karriere ist vorbei, jetzt beginnt für Mirjam Puchner ein neues Kapitel: Nach 14 Jahren im Weltcup will die ehemalige ÖSV-Speed-Spezialistin ihre Erfahrung künftig an Österreichs Ski-Nachwuchs weitergeben.

Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits in Rif. Dort war die 34-Jährige bei einem Konditionswettkampf mit zahlreichen Nachwuchstalenten zu Gast. Künftig soll Puchner noch häufiger mit den jungen Athleten zusammenarbeiten.

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"Es freut mich, dass ich meine Erfahrungen und mein Know-how künftig auch bei verschiedenen Speed-Camps im Winter weitergeben darf", berichtet sie auf Instagram.

Puchner will "etwas zurückgeben"

Damit wechselt Puchner nach ihrem Karriereende praktisch von der Rennfahrerin zur Mentorin. Vor allem ihre jahrelange Erfahrung in den Speed-Disziplinen soll dem Nachwuchs zugutekommen.

"Ich freue mich sehr darauf, die nächste Generation auf ihrem Weg immer wieder zu begleiten und sie mit meiner Expertise zu unterstützen. Schön, Teil des Teams zu sein und etwas zurückgeben zu können."

Erst im Juni hatte die Salzburgerin ihre erfolgreiche Laufbahn beendet. Insgesamt bestritt Puchner 178 Weltcup-Rennen und feierte dabei zwei Siege. Zu ihren größten Erfolgen zählen Olympia-Silber 2022 und die Silbermedaille bei der Heim-WM 2025 in Saalbach. Jetzt soll von dieser Erfahrung die nächste Generation profitieren.