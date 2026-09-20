i Lisa Eder hat überraschend ihr Karriereende bekannt gegeben. GEPA pictures Lisa Eder Zweiter Sieg! ÖSV-Rückkehrerin Eder dominiert in Stams Lisa Eder ist bei ihrem Comeback nicht zu stoppen. Die ÖSV-Springerin gewinnt in Stams auch den zweiten Bewerb überlegen. Von Sport Heute 20.09.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lisa Eder meldet sich nach ihrem Rücktritt vom Rücktritt eindrucksvoll zurück. Die 25-Jährige dominierte beim Intercontinental Cup in Stams an beiden Tagen und ließ dabei auch Skisprung-Star Nika Prevc klar hinter sich.

Bereits am Samstag sprang Eder in einer eigenen Liga. Bei ihrem ersten Wettkampf nach der Rückkehr gewann die Salzburgerin mit gewaltigen 24,4 Punkten Vorsprung auf die Slowenin Nika Vodan. Prevc musste sich mit Rang drei begnügen.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

Am Sonntag folgte auf der Normalschanze gleich die nächste Machtdemonstration. Eder setzte sich erneut vor Vodan durch, diesmal betrug ihr Vorsprung 14,2 Punkte. Prevc landete wie am Vortag auf dem dritten Platz.

Auch Julia Mühlbacher zeigte aus ÖSV-Sicht eine starke Leistung. Die 22-Jährige belegte Rang fünf. Luise Tritscher wurde 17., Magdalena Dobler 21. und Amy Dögl 28.

Besonders bemerkenswert ist Eders Leistung angesichts ihrer turbulenten vergangenen Monate. Im April hatte sie ihre Karriere eigentlich für beendet erklärt, ehe sie im August ihr Comeback ankündigte. Vor dem Weltcup-Auftakt am 20. November in Lillehammer setzt sie nun ein kräftiges Ausrufezeichen.