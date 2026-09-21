i ÖSV-Abfahrer Danklmaier sucht den Star von morgen. GEPA pictures Sensation in Kitzbühel ÖSV-Abfahrer nach 8 Operationen mit neuem Job Nach acht Operationen beendete Daniel Danklmaier im Sommer seine Karriere. Jetzt kehrt der Ex-ÖSV-Abfahrer mit einer neuen Aufgabe zurück. Von Sport Heute 21.09.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er sorgte auf der Streif für eine Überraschung, wurde zweimal österreichischer Abfahrtsmeister und musste in seiner Karriere acht Operationen wegstecken. Im Mai zog ÖSV-Abfahrer Daniel Danklmaier mit 33 Jahren schließlich einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn.

Lange dauerte die Auszeit vom Skisport allerdings nicht. Der Steirer hat eine neue Aufgabe gefunden – und bleibt dabei seinem langjährigen Ausrüster Atomic treu.

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Danklmaier übernimmt bei dem Salzburger Skihersteller die Position als Manager Junior Racing für Österreich und Deutschland. Dabei soll der ehemalige ÖSV-Abfahrer künftig jene Talente unterstützen, die selbst den Sprung an die Weltspitze schaffen wollen.

Sein neuer Job ist umfangreich. Der Ennstaler ist für das Talente-Scouting und die Koordination der Nachwuchsarbeit in Österreich und Deutschland zuständig. Außerdem arbeitet er am Förderprogramm "Juniors to Champions" mit.

Danklmaier kennt den schwierigen Weg vom Nachwuchs in den Weltcup aus eigener Erfahrung. Insgesamt bestritt er 86 Weltcuprennen und schaffte es 52-mal in die Punkteränge.

Mit Nummer 41 Fünfter in Kitz

Seinen wohl spektakulärsten Auftritt lieferte er im Jänner 2019. Mit Startnummer 41 raste Danklmaier bei der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel sensationell auf Rang fünf.

2021 und 2022 krönte er sich zudem zum österreichischen Abfahrtsmeister.

Bei Atomic trifft Danklmaier nun auch einen alten Weggefährten wieder. Jürgen Graller, früher unter anderem Trainer im ÖSV und Cheftrainer der deutschen Speed-Damen, ist mittlerweile als Junior Manager Racing Europa tätig.

Graller kennt Danklmaier noch aus dessen aktiver Zeit und sieht darin einen großen Vorteil. Der ehemalige Rennläufer komme praktisch direkt von der Piste und könne seine Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben.

Auch Danklmaier freut sich auf das neue Kapitel. "Dass meine Reise mit Atomic weitergeht, bedeutet mir viel. Ich freue mich darauf, mit den jungen Athletinnen und Athleten zu arbeiten", sagt der Steirer.

Atomic-Rennchef Christian Höflehner ist ebenfalls überzeugt vom Neuzugang. Danklmaier bringe die Voraussetzungen mit, um die jungen Rennfahrer auf ihrem Weg nach oben zu unterstützen.