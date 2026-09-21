i Das Bild zeigt Marcel Hirscher 2024 in Gurgl, heuer will er wieder angreifen. GEPA pictures Mit Franzosen auf der Piste Hirscher trainiert heimlich in Argentinien für Comeback Die Weltcup-Rückkehr von Marcel Hirscher wird konkreter! Ein Clip zeigt den 37-Jährigen beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia (Arg). Von Sport Heute 21.09.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 25. Oktober steigt in Sölden das erste Herren-Rennen der Saison. Traditionell handelt es sich dabei um einen Riesentorlauf.

Ob auch Marcel Hirscher im Starthaus stehen wird, ist noch unklar – das hängt unter anderem davon ab, ob die für Holland startende ÖSV-Legende eine Wildcard erhält.

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Fakt ist: Der 37-Jährige tut alles, um im Fall des Falles bereit zu sein. Den Sommer nutzte Hirscher für Ausdauertraining, auch in der Kraftkammer wurde er gesichtet. Nun aber geht es an den Feinschliff: Einheiten auf der Piste.

Vor wenigen Tagen postete der Ski-Gigant Fotos, die ihn in einer Ski-Halle in den Niederlanden zeigen. "Ich habe jeden Moment genossen", gestand der zweifache Olympiasieger.

Nun tauchte ein Clip auf, auf dem Hirscher auf einer Riesentorlauf-Strecke in Ushuaia (Arg) zu bestaunen ist. Der Gewinner von 67 Weltcup-Rennen gibt in Argentinien gemeinsam mit den Franzosen Gas. Infos über Trainingszeiten gibt es vorerst nicht.

Fakt ist: Der Miteigentümer der Ski-Schmiede Van Deer hat ein Comeback fest eingeplant. Bereits 2024 wagte er eine Rückkehr, riss sich aber im Training auf der Reiteralm das Kreuzband im linken Knie. Weitere Probleme erschwerten den Weg zurück. Nun scheint Hirscher bereit für das nächste Kapitel zu sein.