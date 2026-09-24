i Lindsey Vonn und Matthieu Bailet. Instagram Frisch verliebtes Paar Vonns neuer Lover: 11 Jahre jünger und Muskelpaket Lindsey Vonn hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Der Franzose Matthieu Bailet ist der Auserwählte. Von Sport Heute 24.09.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Thomas Vonn, Tiger Woods, P. K. Subban und Diego Osorio ist Matthieu Bailet der nächste Mann an der Seite von Ausnahme-Skifahrerin Lindsey Vonn. Die beiden machten ihre Beziehung in einem emotionalen Posting auf Instagram öffentlich.

Doch wer ist der Neue an der Seite von Lindsey Vonn? Bailet wurde am 23. April 1996 im Nobelort Nizza in Südfrankreich geboren. Er ist damit über elf Jahre jünger als Vonn. Er ist wie die Amerikanerin auch professioneller Skifahrer. Im Jahr 2016 feierte er beim Super-G in St. Moritz sein Debüt.

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Der 30-jährige Bailet ist wie Vonn vor allem in den Speed-Disziplinen zu Hause. Der Franzose absolvierte bereits 115 Weltcup-Rennen und kämpfte sich in der vergangenen Saison wieder unter die besten 30 im Super-G.

Sein einziges Weltcup-Podium konnte der 30-Jährige in Österreich einfahren. In Saalbach-Hinterglemm belegte er 2021 im Super-G den zweiten Platz. Der gut gebaute Franzose lässt seine Fans auf Instagram an seinem Leben teilhaben. Unter anderem sieht man dabei Bilder aus der Kraftkammer, beim Autowaschen oder beim Reiten.

In Zukunft darf man erwarten, dass er und Vonn gemeinsame Schnappschüsse aus ihrem Leben teilen. Zurzeit konzentriert sich Vonn nach ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen auf ihr Comeback, während Bailet schon für die kommende Weltcup-Saison schuftet.