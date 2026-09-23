i Lindsey Vonn und Matthieu Bailet. Instagram Kuss-Foto Ski-Traumpaar! Vonn bestätigt Liebe zu 30-Jährigem Lindsey Vonn sorgt mit einem Kuss-Foto für Klarheit. Die Ski-Ikone zeigt sich innig mit dem Franzosen Matthieu Bailet. Von Sport Heute 23.09.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn (41) und Matthieu Bailet (30) machen aus ihrer Beziehung offenbar kein Geheimnis mehr. Nachdem bereits seit Monaten über eine Romanze zwischen den beiden Ski-Stars spekuliert worden war, veröffentlichte die US-Amerikanerin nun ein eindeutiges Foto auf Instagram.

In einer Sammlung mit Bildern ihres Sommers ist Vonn gemeinsam mit Bailet in einem Pool zu sehen. Die beiden küssen sich – für ihre Fans die Bestätigung der bereits länger kursierenden Liebesgerüchte. Schon im Mai waren Vonn und der Franzose mehrfach gemeinsam in New York gesichtet worden.

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Auch prominente Freunde reagierten auf den Beitrag. Tennis-Star Sloane Stephens kommentierte begeistert mit "Hard Launch!!!!!!!" – eine Anspielung darauf, dass Vonn ihre neue Beziehung nun öffentlich zeigt.

Der 30-jährige Bailet ist wie Vonn vor allem in den Speed-Disziplinen zu Hause. Der Franzose absolvierte bereits 115 Weltcup-Rennen und kämpfte sich in der vergangenen Saison wieder unter die besten 30 im Super-G.

Vonn arbeitet unterdessen weiter an ihrer Rückkehr nach der schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo. Neben Bildern aus ihrem Sommer zeigte die US-Ski-Ikone ihren Fans deshalb auch Eindrücke aus dem Training.