i Lindsey Vonn und ihre festen Partner. Imago/Instagram Skistar im Liebesrausch Woods bis Bailet: Die Dating-Geschichte von Vonn Lindsey Vonn hat mit Matthieu Bailet einen neuen Partner gefunden. "Heute" zeigt die Liebes-Historie der Ski-Queen. Von Sport Heute 24.09.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ski-Ikone Lindsey Vonn verkündete auf Instagram ihr neues Liebesglück. Die Amerikanerin ist mit dem französischen Speed-Spezialisten Matthieu Bailet zusammen. Der Franzose ist allerdings nicht der erste Sportler an der Seite der ehemaligen Gesamtweltcupsiegerin.

"Heute" blickt auf die öffentlich bekannten Beziehungen der Ski-Queen zurück. 2007 heiratete die damals noch Lindsey Kildow heißende US-Amerikanerin den Skirennläufer Thomas Vonn. Im November 2011 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, 2013 folgte die Scheidung. Seinen Nachnamen behielt Vonn allerdings auch danach.

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Im März 2013 begann die wohl prominenteste Beziehung der Ski-Ikone. Vonn kam mit Golf-Superstar Tiger Woods zusammen. Zwei Jahre lang galten die beiden Ausnahmeathleten als eines der bekanntesten Sport-Paare der Welt, ehe sie im Mai 2015 ihre Trennung bekannt gaben.

Von 2016 bis 2017 war Vonn anschließend mit dem damaligen NFL-Assistenztrainer Kenan Smith liiert. Danach fand sie erneut ihr Liebesglück mit einem Sport-Star. 2018 begann ihre Beziehung mit dem kanadischen NHL-Star P. K. Subban, der sie auch während ihres ersten Abschieds vom Ski-Weltcup begleitete.

Im Dezember 2019 verlobten sich die beiden. Vonn machte ihrem Partner dabei selbst einen Antrag. 2020 kauften sie gemeinsam eine 6,75 Millionen Dollar teure Villa in Beverly Hills. Doch zur Hochzeit kam es nicht. Am 29. Dezember desselben Jahres verkündeten Vonn und Subban ihre Trennung, betonten jedoch, freundschaftlich verbunden zu bleiben.

Von 2021 bis 2025 war Vonn schließlich mit dem Unternehmer und Tequila-Produzenten Diego Osorio zusammen. Nun ist mit Matthieu Bailet wieder ein Profi-Sportler der Mann an ihrer Seite. Der Franzose ist ebenfalls im Ski-Weltcup unterwegs und als Speed-Spezialist vor allem in Abfahrt und Super-G zu Hause.