i ÖSV-Star Julia Scheib am Weg zu ihrem Sölden-Sieg 2025. GEPA pictures Ski-Hammer Sölden plant jetzt vier Rennen zum Weltcup-Auftakt Der Ski-Weltcup in Sölden soll deutlich größer werden. Künftig sind zum Saisonstart gleich vier Rennen am Rettenbachferner geplant. Von Sport Heute 28.09.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weltcup-Auftakt in Sölden könnte schon bald völlig anders aussehen. Statt wie bisher zwei Riesentorläufen sollen am Rettenbachferner künftig gleich vier Rennen stattfinden.

Der ambitionierte Plan: Zusätzlich zu den Riesentorläufen der Frauen und Männer sollen zwei Super-G-Bewerbe ausgetragen werden. Bereits ab der Saison 2027/28 könnte der neue Auftakt stattfinden.

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Hinter den Plänen steckt Jack Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden und einer der Erfinder der Gletscherrennen. Das Projekt ist laut "Kurier" bereits angelaufen. Im Hintergrund laufen Gespräche mit dem ÖSV und dem Ski-Weltverband FIS. Auch beim kommenden FIS-Herbstmeeting am Genfersee sollen die Pläne Thema sein.

Eine Woche Ski-Spektakel

Die Strecke am Rettenbachferner soll für die schnellen Rennen geeignet sein. Das ÖSV-Speedteam trainiert dort regelmäßig Super-G. "Vincent Kriechmayr hat mir versichert, dass ein Super-G möglich wäre", sagt Falkner.

Als Alternative wären zwei zusätzliche Slaloms denkbar. Der Fokus liegt allerdings auf dem Super-G. Im aktuellen Weltcupkalender gibt es zudem mehr Slaloms als Super-G-Rennen.

Falkners Vision geht noch weiter. Statt eines kompakten Weltcup-Wochenendes könnte Sölden künftig eine ganze Woche lang zum Treffpunkt der Ski-Welt werden. Fahrer, Fans, Ausrüster, Sponsoren und Tourismus sollen sich zum großen Saisonstart im Ötztal versammeln.

Damit würde Sölden seine Rolle als traditioneller Auftakt des alpinen Ski-Weltcups noch einmal deutlich ausbauen.

Die Geschichte der Rennen am Rettenbachferner begann bereits 1993. Damals gewann Anita Wachter die Premiere mit unglaublichen 2,63 Sekunden Vorsprung. Seit dem Jahr 2000 wird in Sölden regelmäßig die Weltcupsaison eröffnet.

Großer Ansturm erwartet

Beim kommenden Auftakt am 24. und 25. Oktober bleibt es vorerst bei den beiden Riesentorläufen. Schon dafür wird wieder mit großem Interesse gerechnet.

Im Vorjahr sorgte Julia Scheib mit ihrem Heimsieg für einen Besucherrekord. 15.900 Fans kamen zum Frauen-Riesentorlauf.