StartseiteSportWintersport
Maria Therese Tviberg mit ihrer Goldenen 2023.
Maria Therese Tviberg mit ihrer Goldenen 2023.
GEPA pictures
"Gerade noch geschafft"

Ski-Weltmeisterin wurde kurz nach der Hochzeit Mutter

Maria Therese Tviberg krönte sich 2023 in Courchevel/Meribel zur Ski-Weltmeisterin im Parallel-Bewerb. Nun gründete die Norwegerin eine Familie.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 15:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Maria Therese Tviberg hatte es schon immer eilig – vor allem nach der Karriere. Die norwegische Allrounderin, 2023 Weltmeisterin im Parallel-Bewerb, trat im September 2024 zurück. Im heurigen Juni gab sie bekannt, schwanger zu sein. Es folgte die rasche Verlobung mit Partner Sindre Møen Paulseth und eine Blitz-Hochzeit.

Schweizer fährt "eine Bestzeit nach der anderen"

    "Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser Baby im August kommt", schrieb die ehemalige Skiläuferin zum Hochzeitsbild auf Instagram.

    "Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Mittlerweile hat sich erneut einiges getan. Die Tochter ist da. "Eine besondere Lieferung und eine neue Chefin ist in der Stadt. Seit drei Wochen zeige ich ihr, wie der Hase läuft", schrieb Tviberg und postete ein Foto, das den Nachwuchs in einer Trage schlafend vor der Tür zeigt.

    Wenn es im Leben der 32-Jährigen in diesem Tempo weitergeht, darf man schon auf die kommenden Ereignisse gespannt sein.

    red,27.09.2026, 15:27
    Mehr zum Thema
    SchwangerschaftSkiFisNorwegen

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    BabySki-WM
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote