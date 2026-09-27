i Maria Therese Tviberg mit ihrer Goldenen 2023. GEPA pictures "Gerade noch geschafft" Ski-Weltmeisterin wurde kurz nach der Hochzeit Mutter Maria Therese Tviberg krönte sich 2023 in Courchevel/Meribel zur Ski-Weltmeisterin im Parallel-Bewerb. Nun gründete die Norwegerin eine Familie. Von Sport Heute 27.09.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Maria Therese Tviberg hatte es schon immer eilig – vor allem nach der Karriere. Die norwegische Allrounderin, 2023 Weltmeisterin im Parallel-Bewerb, trat im September 2024 zurück. Im heurigen Juni gab sie bekannt, schwanger zu sein. Es folgte die rasche Verlobung mit Partner Sindre Møen Paulseth und eine Blitz-Hochzeit.

"Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser Baby im August kommt", schrieb die ehemalige Skiläuferin zum Hochzeitsbild auf Instagram.

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Mittlerweile hat sich erneut einiges getan. Die Tochter ist da. "Eine besondere Lieferung und eine neue Chefin ist in der Stadt. Seit drei Wochen zeige ich ihr, wie der Hase läuft", schrieb Tviberg und postete ein Foto, das den Nachwuchs in einer Trage schlafend vor der Tür zeigt.

Wenn es im Leben der 32-Jährigen in diesem Tempo weitergeht, darf man schon auf die kommenden Ereignisse gespannt sein.