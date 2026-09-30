i Camille Cerutti stürzte bereits beim Olympia-Riesentorlauf spektakulär. Imago, GEPA "Muss das erst verdauen" Verdacht auf Kreuzbandriss! Ski-Star verpasst Saison Der Ski-Winter 2026/27 geht ohne Camille Cerutti über die Bühne. Die 27-jährige Speed-Spezialistin aus Frankreich verletzte sich schwer am Knie. Von Sport Heute 30.09.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Saison-Aus für Camille Cerutti! Die Französin, die in ihrer Karriere 20 Mal auf dem Super-G-Podest stand, verletzte sich im Trainingslager im argentinischen Ushuaia schwer.

Die 27-Jährige verspürte nach einem Sprung bei der Landung einen Stich im Knie – es besteht der Verdacht eines Kreuzbandrisses.

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"Dieses Gefühl kenne ich so gut und hatte ich schon vor vier Jahren", schreibt Cerutti auf Instagram. Hintergrund: 2022 erlitt sie bei den Olympischen Spielen nach einem Sturz in der Abfahrt dieselbe Verletzung.

"Jetzt heißt es, sich die Zeit für die Heilung zu nehmen und Schritt für Schritt zurückzukehren. Ich wollte das eigentlich nicht öffentlich machen, aber die Dinge sind nun mal, wie sie sind – und ich muss nach vorne blicken. Wenn ihr diesen Post lest, sitze ich gerade im Flugzeug auf dem Heimweg", schreibt Cerutti.

"Ich muss das erst einmal verdauen und werde mich dann wieder melden. Im Moment kann ich noch gar nicht richtig begreifen, dass meine Saison schon vorbei ist, wo ich doch diesen Sommer erst zehn Tage auf Skiern stand."

Cerutti schließt mit positiven Worten. "Bis bald auf Skiern… denn ja, es gibt noch Träume, die gelebt werden wollen."