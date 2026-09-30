i Strefan Kraft REUTERS Überraschender Deal Offiziell! Kraft wechselt ins Hirscher-Team ÖSV-Superadler Stefan Kraft wird zur kommenden Saison ins Van-Deer-Team von Marcel Hirscher wechseln und mit dessen Ski springen. Von Sport Heute 30.09.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefan Kraft sorgt vor der neuen Skisprung-Saison für einen überraschenden Materialwechsel. Der ÖSV-Star wird künftig auf Skiern aus dem Hause von Marcel Hirscher springen.

Wie der "Kurier" berichtet, testete Kraft im Sommer verschiedene Marken. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl bestätigte, dass sich der dreifache Gesamtweltcupsieger intensiv mit den unterschiedlichen Materialien auseinandersetzte.

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Am Ende fiel die Entscheidung auf Ski von Van Deer. Allerdings wird Kraft nicht mit dem Branding von Hirschers Skimarke unterwegs sein, sondern mit jenem von Biogena. Bisher sprang der Salzburger auf Fischer-Skiern.

Generell gibt es in der kommenden Saison einige Veränderungen beim Material. Mit Fischer-Dübel, Biogena und Stiebel-Eltron tauchen gleich drei neue Namen auf den Schanzen auf. Die Unternehmen lassen eigene Sprungski anfertigen, wie es unter anderem auch Fluege.de, Sport 2000 und BWT bereits machen.

Produziert werden die Ski allerdings von etablierten Herstellern. Hinter Stiebel-Eltron und Fischer-Dübel steckt Fischer, während die Biogena-Ski von Van Deer hergestellt werden. Mit Slatnar aus Slowenien gibt es einen weiteren Produzenten.

Auch andere ÖSV-Athleten wechseln ihr Material. Jonas Schuster wird künftig für Fischer-Dübel springen, Clemens Aigner setzt auf Slatnar. Bei den Nordischen Kombinierern wechseln Johannes Lamparter und Thomas Rettenegger laut "Kurier" zu Stiebel-Eltron.