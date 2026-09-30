StartseiteSportWintersport
Maja Waroschitz
Maja Waroschitz
Gepa
Saison ist damit vorbei

Schwere Knieverletzung! Rückschlag für ÖSV-Juwel (20)

Bitterer Rückschlag für ÖSV-Juwel Maja Waroschitz. Die 20-Jährige hat sich im Trainingslager in Chile erneut schwer am linken Knie verletzt.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 12:14
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bitterer Rückschlag für ÖSV-Talent Maja Waroschitz. Die 20-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz im chilenischen El Colorado erneut schwer am linken Knie verletzt.

Ski-Ausnahmetalent (17) schuftet mit Sinner am Comeback

Waroschitz kam während eines Riesentorlauf-Trainings bei einem laut ÖSV eigentlich "unspektakulären Sturz" zu Fall. Für genauere Untersuchungen reiste die Tirolerin anschließend umgehend zurück nach Österreich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Dort bestätigte sich der erste Verdacht. Die Jugend-Olympiasiegerin hat sich erneut das vordere Kreuzband sowie den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Waroschitz wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert.

Ski-Ass fällt mit Beinbruch aus: "Wieder laufen lernen"

Besonders bitter: Für die ÖSV-Nachwuchshoffnung ist es innerhalb weniger Monate bereits die nächste schwere Verletzung am selben Knie. Erst vor knapp zehn Monaten hatte sich Waroschitz bei einem Europacup-Rennen schwer am linken Knie verletzt und war daraufhin lange ausgefallen.

    Nun wartet auf die 20-Jährige erneut eine lange Reha und damit der nächste Rückschlag auf ihrem Weg zurück in den Rennsport.

    red,30.09.2026, 12:14
    Mehr zum Thema
    RiesentorlaufSki-WM

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote