i Maja Waroschitz Gepa Saison ist damit vorbei Schwere Knieverletzung! Rückschlag für ÖSV-Juwel (20) Bitterer Rückschlag für ÖSV-Juwel Maja Waroschitz. Die 20-Jährige hat sich im Trainingslager in Chile erneut schwer am linken Knie verletzt. Von Sport Heute 30.09.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für ÖSV-Talent Maja Waroschitz. Die 20-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz im chilenischen El Colorado erneut schwer am linken Knie verletzt.

Waroschitz kam während eines Riesentorlauf-Trainings bei einem laut ÖSV eigentlich "unspektakulären Sturz" zu Fall. Für genauere Untersuchungen reiste die Tirolerin anschließend umgehend zurück nach Österreich.

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Dort bestätigte sich der erste Verdacht. Die Jugend-Olympiasiegerin hat sich erneut das vordere Kreuzband sowie den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Waroschitz wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert.

Besonders bitter: Für die ÖSV-Nachwuchshoffnung ist es innerhalb weniger Monate bereits die nächste schwere Verletzung am selben Knie. Erst vor knapp zehn Monaten hatte sich Waroschitz bei einem Europacup-Rennen schwer am linken Knie verletzt und war daraufhin lange ausgefallen.

Nun wartet auf die 20-Jährige erneut eine lange Reha und damit der nächste Rückschlag auf ihrem Weg zurück in den Rennsport.