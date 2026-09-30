Schwere Knieverletzung! Rückschlag für ÖSV-Juwel (20)

Bitterer Rückschlag für ÖSV-Talent Maja Waroschitz. Die 20-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz im chilenischen El Colorado erneut schwer am linken Knie verletzt.
Waroschitz kam während eines Riesentorlauf-Trainings bei einem laut ÖSV eigentlich "unspektakulären Sturz" zu Fall. Für genauere Untersuchungen reiste die Tirolerin anschließend umgehend zurück nach Österreich.
Dort bestätigte sich der erste Verdacht. Die Jugend-Olympiasiegerin hat sich erneut das vordere Kreuzband sowie den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Waroschitz wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert.
Besonders bitter: Für die ÖSV-Nachwuchshoffnung ist es innerhalb weniger Monate bereits die nächste schwere Verletzung am selben Knie. Erst vor knapp zehn Monaten hatte sich Waroschitz bei einem Europacup-Rennen schwer am linken Knie verletzt und war daraufhin lange ausgefallen.
Nun wartet auf die 20-Jährige erneut eine lange Reha und damit der nächste Rückschlag auf ihrem Weg zurück in den Rennsport.