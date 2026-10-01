i Ein Hund kämpft gegen Zombies, zwei Spieler teilen sich den Bildschirm. Der neue Trailer zu "Arizona Sunshine" zeigt ungewöhnliche Koop-Action. Vertigo Games "Arizona Sunshine" Zombie-Action mit Hund! Dieser Shooter wird wild Mit Schrotflinte, Machete und einem Hund an der Seite geht es gegen Zombiehorden. Der neue Trailer zu "Arizona Sunshine" zeigt jede Menge Action. Von Rene Findenig 01.10.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hund, der Zombies jagt, Geheimnisse aufspürt und im Koop-Modus selbst gesteuert werden kann: Der neue Trailer zu "Arizona Sunshine" zeigt, dass die Zombie-Apokalypse auch vierbeinige Unterstützung vertragen kann. Der Third-Person-Shooter setzt auf brutale Kämpfe, schwarzen Humor und einen lokalen Splitscreen-Modus.

Vertigo Games hat kürzlich einen Gameplay-Trailer zum kommenden "Arizona Sunshine" veröffentlicht. Präsentiert wird das Video von Sky Soleil, der Stimme von Sunny, dem schlagfertigen Überlebenden im Mittelpunkt des Spiels. Im Mittelpunkt stehen die neue Third-Person-Perspektive, die Koop-Action und ein ungewöhnlicher Begleiter: Hund Buddy.

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Nach viel zu langer Zeit allein in der Wüste macht sich Sunny auf den Weg durch das von Zombies verseuchte Arizona. Die Untoten nennt er "Freds". Mit Schusswaffen, Macheten und seinem Überlebensinstinkt stellt er sich den Zombiehorden. Dabei setzt das Spiel auf schnelle Gefechte, brutale Nahkämpfe und den für die Reihe typischen schwarzen Humor.

Hund Buddy wird zum spielbaren Helden

Die wohl größte Überraschung des neuen Trailers ist Buddy. Der treue Vierbeiner begleitet Sunny durch die postapokalyptische Landschaft und kann im Mehrspielermodus sogar selbst gesteuert werden. Dabei ist Buddy weit mehr als nur ein niedlicher Begleiter. Der Hund hilft dabei, Geheimnisse aufzuspüren und sich durch die von Zombies bevölkerten Gebiete zu kämpfen. Auch im Kampf gegen die sogenannten Freds kann er ordentlich austeilen.

Das dürfte für Abwechslung in den Gefechten sorgen. Während Sunny mit Schrotflinte und Machete gegen die Untoten vorgeht, kann Buddy seine eigenen Fähigkeiten einsetzen. Auch beim Mehrspielermodus setzt "Arizona Sunshine" auf gemeinsames Überleben. Das Spiel bietet Online-Koop für zwei Personen sowie einen lokalen Splitscreen-Modus. Damit können zwei Spieler direkt vor einem Bildschirm gemeinsam gegen die Zombiehorden antreten.

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Dabei geht es nicht nur darum, möglichst viele Zombies auszuschalten. Auch die Erkundung der Umgebung und das Aufspüren von Geheimnissen spielen eine Rolle. Mit Buddy kommt eine zusätzliche Möglichkeit hinzu, die Umgebung zu untersuchen und die Spielwelt zu erkunden. Neben dem neuen Gameplay hat Vertigo Games auch eine Community-Challenge gestartet. Spieler können das Spiel gemeinsam auf ihre Wunschlisten setzen und dadurch Belohnungen für die gesamte Community freischalten.

Arizona Sunshine erscheint noch 2026

"Arizona Sunshine" soll noch im Laufe des Jahres 2026 für PC und Konsolen erscheinen. Geplant sind Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Auf dem PC wird das Spiel über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls vorgesehen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum hat Vertigo Games bisher nicht genannt. Mit dem neuen Trailer setzt der Entwickler jedenfalls auf eine Mischung aus klassischer Zombie-Action, lokalem Koop und einem ungewöhnlichen tierischen Begleiter. Ob Buddy tatsächlich zum heimlichen Star der Apokalypse wird, zeigt sich spätestens zum Start des Spiels.