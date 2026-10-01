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Der Regler verändert nicht die Temperatur, sondern öffnet oder schließt Lüftungsschlitze am Fach und steuert so die Luftfeuchtigkeit.
Der Regler verändert nicht die Temperatur, sondern öffnet oder schließt Lüftungsschlitze am Fach und steuert so die Luftfeuchtigkeit.
iStock / Getty Images / Pekic
Versteckte Funktion

So nutzt du den Kühlschrank-Regler tatsächlich richtig

Über dem Gemüsefach vieler Kühlschränke sitzt ein kleiner Schieberegler. Wer ihn richtig einstellt, hält Obst und Gemüse länger frisch.
Digital Heute
Von Digital Heute
01.10.2026, 11:19
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Viele Menschen übersehen den kleinen Schieberegler über ihrem Gemüsefach. Dabei kann er die Haltbarkeit von Lebensmitteln deutlich verlängern. Der Regler verändert nämlich nicht die Temperatur, sondern öffnet oder schließt Lüftungsschlitze am Fach und steuert so die Luftfeuchtigkeit.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Bei Gemüse wie Salat, Paprika oder Gurken sollte man den Schieber geschlossen halten. So bleibt die Feuchtigkeit im Fach und das Gemüse trocknet nicht aus. Bei Obst wie etwa Beeren ist dagegen eine niedrigere Luftfeuchtigkeit besser – hier empfiehlt sich eine offenere Einstellung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Je nach Kühlschrankmodell ist der Regler unterschiedlich beschriftet, heißt es auf "chip.de". Bei manchen Geräten stehen Begriffe wie "Fruit" und "Vegetables", andere verwenden Tropfen- oder Obstsymbole. Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann hier Klarheit schaffen.

Genialer Trick: So bleiben Äpfel lange frisch

    Die Verbraucherzentrale empfiehlt zudem, Obst und Gemüse getrennt zu lagern. Denn einige Obstsorten wie Äpfel und Birnen produzieren das Reifegas Ethylen, das andere Lebensmittel schneller altern lässt. Außerdem sollte das Gemüsefach nicht überfüllt werden, damit die Luft weiter zirkulieren kann.

    red,01.10.2026, 11:19
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