i Der Regler verändert nicht die Temperatur, sondern öffnet oder schließt Lüftungsschlitze am Fach und steuert so die Luftfeuchtigkeit. iStock / Getty Images / Pekic Versteckte Funktion So nutzt du den Kühlschrank-Regler tatsächlich richtig Über dem Gemüsefach vieler Kühlschränke sitzt ein kleiner Schieberegler. Wer ihn richtig einstellt, hält Obst und Gemüse länger frisch. Von Digital Heute 01.10.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Menschen übersehen den kleinen Schieberegler über ihrem Gemüsefach. Dabei kann er die Haltbarkeit von Lebensmitteln deutlich verlängern. Der Regler verändert nämlich nicht die Temperatur, sondern öffnet oder schließt Lüftungsschlitze am Fach und steuert so die Luftfeuchtigkeit.

Bei Gemüse wie Salat, Paprika oder Gurken sollte man den Schieber geschlossen halten. So bleibt die Feuchtigkeit im Fach und das Gemüse trocknet nicht aus. Bei Obst wie etwa Beeren ist dagegen eine niedrigere Luftfeuchtigkeit besser – hier empfiehlt sich eine offenere Einstellung.

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Je nach Kühlschrankmodell ist der Regler unterschiedlich beschriftet, heißt es auf "chip.de". Bei manchen Geräten stehen Begriffe wie "Fruit" und "Vegetables", andere verwenden Tropfen- oder Obstsymbole. Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann hier Klarheit schaffen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt zudem, Obst und Gemüse getrennt zu lagern. Denn einige Obstsorten wie Äpfel und Birnen produzieren das Reifegas Ethylen, das andere Lebensmittel schneller altern lässt. Außerdem sollte das Gemüsefach nicht überfüllt werden, damit die Luft weiter zirkulieren kann.