i Der Fernseher hat als Multimedia-Zentrale die Funktion von Radio und Hi-Fi-Anlage übernommen. iStock / Getty Images / skynesher Teurer Fehler Diese TV-Funktion treibt bei dir die Stromkosten hoch Viele nutzen ihren Fernseher, um Radio zu hören. Doch dabei lauert eine Stromfalle – die sich mit einem einfachen Trick umgehen lässt. Von Digital Heute 30.09.2026, 21:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Smartphone bleibt zwar mit 83 Prozent das beliebteste Gerät für Online-Audio. Doch der Smart-TV hat mit 40 Prozent mittlerweile Platz zwei erobert. Vier von zehn Menschen hören darüber Webradio oder Musik-Streaming. Der Fernseher hat als Multimedia-Zentrale die Funktion von Radio und Hi-Fi-Anlage übernommen.

Das Problem: Während ein klassisches Radio nur rund 20 Watt verbraucht, zieht ein Fernseher zwischen 100 und 150 Watt aus der Steckdose. Der Grund ist der große Bildschirm, der beim Radiohören völlig unnötig mitläuft.

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Die Lösung ist einfach, heißt es auf "chip.de". Viele Fernseher bieten in den Einstellungen eine Funktion namens "Nur Audio", "Bild aus" oder "Mute Screen". Damit wird der Bildschirm abgeschaltet, während der Ton weiterläuft. So sinkt der Stromverbrauch deutlich.

Automatik macht es noch bequemer

Bei manchen TV-Herstellern gibt es sogar eine Abschaltautomatik. Im Radiomenü lässt sich einstellen, dass der Bildschirm nach 10 bis 30 Sekunden automatisch dunkel wird. So muss man nicht jedes Mal manuell eingreifen.

Ein weiterer Tipp: Die Funktion eignet sich nicht nur für Radio. Auch bei Talkshows oder Live-Sport kann man einfach mithören und das Bild abschalten. Wer im Homeoffice nebenbei Musik hören will, sollte aber besser gleich zum Computer oder Handy greifen – das spart noch mehr Energie.