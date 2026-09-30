i Die Familie muss nicht nur die laufenden Kosten für zehn Kinder stemmen. iStock / Getty Images / StockPlanets (Symbolbild) Haushaltskosten offengelegt 9.000 Euro im Monat – so lebt eine Großfamilie wirklich Zehn Kinder, zwölf Menschen im Haushalt und rund 9.000 Euro im Monat: Eine Mutter zeigt, wie viel Geld die Familie bekommt – und wo es hingeht. Von Digital Heute 30.09.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit zehn Kindern kann selbst ein normaler Einkauf schnell teuer werden. Ana Iglesias aus Spanien lebt mit ihrem Mann und ihren zehn Kindern in einem Haushalt und gibt nach eigenen Angaben durchschnittlich rund 9.000 Euro im Monat aus. Wie sich diese Summe zusammensetzt und wo die Familie spart, hat die 42-Jährige in Interviews mit spanischen Medien erklärt.

"Es gibt Monate, in denen wir mehr Dinge kaufen. Im Durchschnitt haben wir aber berechnet, dass unsere Ausgaben bei etwa 9.000 Euro liegen", wird Iglesias aus einem Interview mit dem spanischen Magazin "Semana" zitiert. Die monatliche Summe kann also schwanken.

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Schon der Einkauf wird zum großen Posten

Wie viel allein Lebensmittel kosten, hatte Iglesias bereits früher erklärt. 2023 gab sie gegenüber "ABC" an, mit damals neun Kindern monatlich zwischen 1.000 und 1.400 Euro für Lebensmittel auszugeben. Sie rechnete bereits damals damit, dass die Kosten steigen würden, wenn die Kinder älter werden. Inzwischen gehört auch das zehnte Kind zur Familie.

Dazu kommen zahlreiche weitere Ausgaben. Schule, Energie, Kleidung, Mobilität und Freizeit belasten das Budget. Besonders beim Schulstart können größere Rechnungen entstehen. Für neue Schulkleidung kalkulierte die Familie laut den Angaben rund 1.000 Euro, für Schulmaterial weitere 1500 Euro – Bücher noch nicht eingerechnet. Die Kinder besuchen eine staatliche Schule, zusätzlich fallen unter anderem Kosten für das Mittagessen an.

Bis zu 1.000 Euro Strom im Monat

Auch die Energieversorgung fällt bei zwölf Menschen im Haushalt entsprechend ins Gewicht. Iglesias berichtete von Stromrechnungen, die in einzelnen Monaten bis zu 1.000 Euro erreicht hätten. Die Familie hat deshalb in Solarmodule investiert, um die laufenden Energiekosten zu reduzieren.

Beim täglichen Einkauf versucht die Familie, größere Mengen gezielt zu kaufen und Angebote zu nutzen. Auch bei Kleidung, Büchern, Fahrrädern und Spielzeug wird gespart: Was ein Kind nicht mehr braucht, wird möglichst an das nächste weitergegeben.

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Auch beim Urlaub wird gerechnet

Beim Freizeitbudget achtet die Familie ebenfalls auf die Kosten. Statt regelmäßig mit allen Familienmitgliedern ins Kino zu gehen, setzt Iglesias auf Streamingdienste. Auch Hotels seien für eine zwölfköpfige Familie häufig unpraktisch, weil mehrere Zimmer notwendig wären. Ferienwohnungen seien deshalb oft günstiger.

Die Familie muss dabei nicht nur die laufenden Kosten für zehn Kinder stemmen. Iglesias und ihr Mann arbeiten beide. Die Spanierin war früher im Geschäft mit Babyartikeln tätig und verdient heute unter anderem über ihre Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Auf Instagram folgen ihr laut dem Bericht mehr als 750.000 Menschen, auf TikTok sind es fast drei Millionen.

Die 9.000 Euro sind damit keine durchschnittlichen Ausgaben einer spanischen Familie, sondern die von Iglesias selbst genannte Summe für ihren zwölfköpfigen Haushalt. Auch die einzelnen Kostenangaben stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten und sind daher nicht als aktuelle Monatsabrechnung zu verstehen.