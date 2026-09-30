i Die Polizei warnt aktuell vor einer Serie betrügerischer Telefonanrufe. iStock / mihailomilovanovic "Geld nicht sicher" Polizei-Warnung an alle Österreicher vor diesem Anruf Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und wollen an Bargeld, Schmuck und Bankguthaben kommen. Die Polizei warnt eindringlich. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 17:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei warnt aktuell vor einer Serie betrügerischer Telefonanrufe. Dabei geben sich die Täter als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen mit erfundenen Geschichten, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu bewegen.

Nach Angaben der Polizei melden sich die Betrüger telefonisch und behaupten etwa, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen oder anderen Straftaten gekommen sei. Deshalb müssten vorhandene Wertgegenstände angeblich "gesichert" werden.

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Betrüger fragen Vermögen ab

Im Laufe des Gesprächs versuchen die falschen Beamten herauszufinden, wie viel Bargeld, Schmuck oder andere Vermögenswerte vorhanden sind. Durch geschickte Gesprächsführung gelingt es ihnen laut Polizei immer wieder, hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände herauszulocken.

Besonders perfide: Erklären Betroffene, dass ihr Geld ausschließlich auf einem Bank- oder Sparkonto liegt, ändern die Täter ihre Geschichte.

Dann behaupten sie, Mitarbeiter der Bank seien korrupt und das Geld auf dem Konto sei "nicht sicher". Damit soll offenbar zusätzlicher Druck aufgebaut werden, damit das Opfer sein Erspartes abhebt oder anderweitig verfügbar macht.

Niemals Geld übergeben

Die Kriminalpolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass echte Polizeibeamte am Telefon niemals die Herausgabe von Geld, Schmuck oder anderen Vermögenswerten verlangen.

Bei verdächtigen Anrufen gilt daher: Das Gespräch sofort beenden und keine Angaben über Bargeld, Kontostände oder Wertgegenstände machen. Außerdem sollte der Name des vermeintlichen Beamten erfragt und anschließend selbstständig über eine bekannte Polizeinummer zurückgerufen werden.

Auch Angehörige sollten über verdächtige Telefonate informiert werden.

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Warnung vor aktueller Anrufserie

Erfahrungsgemäß treten derartige Betrugsversuche immer wieder in Wellen auf. Derzeit registriert die Polizei erneut eine Häufung entsprechender Anrufe.

Mit der Warnung soll verhindert werden, dass weitere Menschen auf die Masche hereinfallen. Besonders wichtig bleibt deshalb: Niemals unter Zeitdruck Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben – auch dann nicht, wenn sich diese am Telefon als Polizisten ausgeben.