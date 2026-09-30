i Nutzer weltweit berichten von Problemen bei Spotify. Leserreporter Nutzer weltweit betroffen Nichts geht mehr – Spotify kämpft mit Störung Plötzlich bleibt Spotify stumm: Tausende Nutzer melden am Dienstagnachmittag Probleme mit dem Streamingdienst. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Spotify läuft am Dienstagnachmittag offenbar einiges schief. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer melden Probleme beim Abspielen von Musik. Inzwischen hat der Streamingdienst die Störung selbst bestätigt.

Betroffene berichten davon, dass Songs gar nicht erst starten oder bereits nach wenigen Sekunden wieder abbrechen. Teilweise werden Titel in Playlists automatisch übersprungen. Auch die Suchfunktion funktioniert bei vielen Nutzern nicht wie gewohnt.

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Tausende Meldungen zu Spotify

Auf dem Portal "Allestörungen" gingen innerhalb kurzer Zeit Hunderte Hinweise auf Probleme ein. Auch beim internationalen Dienst "Downdetector" häufen sich die Meldungen. In den USA hatten bis 10.06 Uhr Ostküstenzeit bereits mehr als 15.000 Nutzer Schwierigkeiten mit Spotify gemeldet. Die Störung beschränkt sich damit nicht auf Deutschland.

Spotify untersucht Störung

Spotify hat mittlerweile auf die Probleme reagiert. "Wir sind uns einiger Probleme bewusst und prüfen sie gerade", teilte der offizielle Kanal Spotify Status auf der Plattform X mit.

Die Bilder des Tages i ?

Was hinter der Störung steckt, ist derzeit noch unklar. Spotify machte bislang weder Angaben zur Ursache noch dazu, wie lange die Probleme voraussichtlich dauern werden.