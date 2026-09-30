i "Alien Deathstorm" wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Rebellion beschreibt den Titel als Action-Horror-Ego-Shooter. Rebellion Alien-Shooter kommt 2027 Neuer Trailer macht "Alien Deathstorm" noch düsterer Ein Megasturm, ein Schwarm Aliens und ein defekter Reaktor: "Alien Deathstorm" von Rebellion zeigt sich mit neuem Gameplay. Von Rene Findenig 30.09.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rebellion hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Alien Deathstorm" veröffentlicht. Das Action-Horror-Spiel wird im Frühjahr 2027 erscheinen. Gleichzeitig feierte der Titel auf der Gamescom seine Premiere als spielbare Version. Im Mittelpunkt des Trailers steht die neue "Reactor"-Mission. Darin müssen sich die Spieler durch eine von einem gewaltigen Sturm verwüstete Kolonie kämpfen. Gleichzeitig greifen zahlreiche Außerirdische an.

Die Geschichte spielt auf einem fremden Planeten, auf dem eine menschliche Kolonie von einem Megasturm und gefährlichen Aliens zerstört wurde. Die Spieler übernehmen die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die ursprünglich mit einer Rettungsmission beauftragt wurden. Schnell wird daraus ein Kampf ums Überleben.

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Kampf um den Reaktor

In der auf der Gamescom spielbaren "Reactor"-Mission führt der Weg zu einem beschädigten Kernspaltungsreaktor. Dort soll der sogenannte Fission Initiator geborgen werden. Der Weg dorthin wird jedoch von den schwierigen Umweltbedingungen und angreifenden Aliens erschwert.

Der Sturm ist dabei nicht nur Kulisse. Er stellt laut Rebellion eine dauerhafte Gefahr dar und hat auf dem Planeten bereits massive Schäden angerichtet. Die Spieler müssen deshalb nicht nur mit den Außerirdischen fertigwerden, sondern gleichzeitig mit den Bedingungen ihrer Umgebung klarkommen.

"Alien Deathstorm" wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Rebellion beschreibt den Titel als Action-Horror-Ego-Shooter. Die Entwickler wollen die Spieler damit direkt in die zerstörte Kolonie und den Kampf gegen die Alien-Schwärme versetzen.

Start im Frühjahr 2027

Der Release ist für Frühjahr 2027 geplant. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf dem PC, Xbox Cloud, PC über Steam und PlayStation 5.

Zum Start ist "Alien Deathstorm" außerdem im Game Pass enthalten. Weitere Informationen zum Spiel will Rebellion bis zur Veröffentlichung bekannt geben.

Entwickelt wird "Alien Deathstorm" von Rebellion. Das britische Studio ist unter anderem für "Sniper Elite", "Zombie Army" und "Atomfall" bekannt. "Alien Deathstorm" wurde erstmals im März 2026 angekündigt.