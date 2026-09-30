i 1.764 Teile, Shenron (Shenlong) und der junge Goku: Das erste LEGO-Dragon-Ball-Set erscheint im November. LEGO LEGO Icons Dragon Ball LEGO lässt nun Shenron aus den Dragon Balls steigen LEGO und Toei Animation bringen erstmals Dragon Ball als Bauset auf den Markt. Shenron und Goku stehen beim ersten Modell im Mittelpunkt. Von Rene Findenig 30.09.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Dragon-Ball-Fans geht ein Wunsch in Erfüllung: LEGO und Toei Animation arbeiten erstmals zusammen. Zum Start der neuen Partnerschaft kommt das LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku Set auf den Markt. Das Set trägt die Produktnummer 11390 und besteht aus 1.764 Teilen. Im Mittelpunkt steht Shenron, der legendäre Drache aus Dragon Ball, der sich aus den sieben Dragon Balls erhebt. Vor ihm fliegt der junge Son Goku auf seinem Kintoun.

Das Modell ist als Ausstellungsset für Erwachsene konzipiert und richtet sich laut LEGO an Fans ab 18 Jahren. Shenron ist dabei in einer langen, geschwungenen Form dargestellt. Die Designer orientierten sich nach Angaben des Unternehmens an den klassischen Animationen der ursprünglichen Dragon-Ball-Serie. Goku sitzt auf seinem Kintoun in der Mitte der Szene und kann als Minifigur abgenommen und neu positioniert werden. Auch die sieben Dragon Balls sind Teil des Modells. Sie bestehen aus sieben 2x2-Steinen und befinden sich am Sockel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Das fertige Set ist 32 Zentimeter hoch, 24 Zentimeter lang und 26 Zentimeter breit. Zusammengebaut soll es damit vor allem als Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch dienen. Für den Aufbau steht die LEGO Builder App zur Verfügung. Über die digitale Anleitung können die einzelnen Bauschritte verfolgt, das Modell gedreht und Details vergrößert betrachtet werden.

Erstes von mehreren Dragon-Ball-Sets

Das Shenron-&-Goku-Modell ist gleichzeitig der Auftakt einer größeren Zusammenarbeit. LEGO und Toei Animation kündigen bereits weitere Dragon-Ball-Sets für 2027 an. Welche Figuren oder Szenen dabei umgesetzt werden, wurde noch nicht verraten.

Das erste Set erscheint zunächst für LEGO-Insiders-Mitglieder. Der Early Access startet am 1. November 2026. Für alle anderen ist das Set ab 4. November 2026 erhältlich.

Der Preis liegt bei 139,99 Euro. Verkauft wird das Set in LEGO Stores und über den offiziellen LEGO-Shop.

Dragon Ball wurde von Akira Toriyama geschaffen und von Toei Animation produziert. Die Reihe umfasst inzwischen sechs Serien, darunter "Dragon Ball", "Dragon Ball Z", "Dragon Ball GT", "Dragon Ball Super" und "Dragon Ball Daima".