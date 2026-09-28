i One Piece pausiert mal wieder. Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation Vorerst Schluss Jetzt ist es fix! "One Piece" legt plötzlich Stopp ein Nach Folge 1180 ist vorerst Schluss. Der offizielle Account bestätigt: Auf Episode 1181 müssen Zuschauer bis 2027 warten. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ruffy ist erst einmal weg! Am Sonntag wurde in Japan Episode 1180 von "One Piece" ausgestrahlt. Jetzt steht auch offiziell fest: Es war die letzte neue Folge des Anime im Jahr 2026.

Der offizielle "One Piece"-Account bestätigte nach der Ausstrahlung, dass der aktuelle Elbaf-Arc erst 2027 fortgesetzt wird. Einen konkreten Termin für Episode 1181 gibt es bislang nicht.

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Folge 1181 kommt erst 2027

Damit beginnt für Fans erneut eine längere Durststrecke. Besonders bitter: Die Handlung auf Elbaf steckt gerade mitten in einer entscheidenden Phase. In Episode 1180 spielt unter anderem Imus Fähigkeit "Domi Reversi" eine zentrale Rolle.

Wie es weitergeht, erfahren Anime-Zuschauer nun erst im kommenden Jahr.

Die Pause kommt allerdings nicht überraschend. "One Piece" wurde 2026 auf ein neues Produktionsmodell umgestellt. Statt beinahe das gesamte Jahr wöchentlich neue Episoden zu veröffentlichen, sollen künftig maximal 26 Folgen pro Jahr erscheinen.

Damit will das Team hinter dem Anime unter anderem die Produktion entlasten und gleichzeitig verhindern, dass die Serie dem Manga zu schnell näherkommt.

Für Fans heißt das jetzt aber erst einmal nur eines: Warten auf Folge 1181.