i Andrea Kiewel in der letzten "Fernsehgarten"-Folge der Jubiläumsstaffel. IMAGO/Future Image Ausgerechnet er! Schlagerstar knackt absurden "Fernsehgarten"-Rekord Das hatte sich Andrea Kiewel (61) anders vorgestellt. Beim großen "Fernsehgarten"-Finale wollte die Moderatorin einen persönlichen Rekord brechen. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Monatelang hatte Andrea Kiewel für diesen Moment trainiert.

Beim großen "Fernsehgarten"-Quiz im August gewann die Moderatorin zehn Minuten freie Sendezeit. Was sie damit anstellen wollte, hielt sie lange geheim.

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Beim Saisonfinale folgte nun die Auflösung: Kiwi wollte unter Wasser gehen!

Die 61-Jährige plante einen neuen persönlichen Rekord im Apnoetauchen. Schon 2020 hatte sie im "Fernsehgarten" mehr als 100 Sekunden die Luft angehalten.

Diesmal sollte noch mehr drin sein.

Krankheit stoppt Kiwi

Doch ausgerechnet zwei Tage vor dem großen Versuch erwischte es Kiewel.

Sie sei "so richtig krank" geworden, erzählt die hörbar angeschlagene Moderatorin in der Sendung. An einen Tauch-Rekord war damit nicht mehr zu denken.

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Dabei hatte Kiwi nach eigenen Angaben extra dafür trainiert – im Meer und im Schwimmbad. Ersatz musste her.

Und den fand das ZDF ausgerechnet in Schlagersänger Vincent Gross (30).

Vincent schlägt ihren Rekord

Der Schweizer steigt an Kiwis Stelle ins Wasser und hält tatsächlich beeindruckende 131 Sekunden die Luft an.

Damit knackt Gross nicht nur die Zwei-Minuten-Marke, sondern übertrifft auch Kiewels bisherigen "Fernsehgarten"-Rekord deutlich.

Für Kiwi bleibt damit ausgerechnet nach monatelangem Training nur die Zuschauerrolle. Immerhin dürfte damit bereits eine Herausforderung für die nächste Saison gefunden sein.