Glitzer & nackte Haut! Diese VMA-Looks haben es in sich

Glitzer, Glamour und jede Menge nackte Haut! Bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles ging es nicht nur um die begehrten Trophäen. Auch auf dem roten Teppich lieferten sich die Stars einen regelrechten Mode-Wettkampf.
Taylor Swift gehörte zu den großen Gewinnerinnen des Abends. Sie gewann unter anderem den Preis für das Video des Jahres und ist nun die meist dekorierte Künstlerin mit insgesamt 33 VMA-Trophäen in ihrer Laufbahn.
Die Sängerin erschien in einer schwarz-silbernen Robe von Tamara Ralph Couture. An ihrer linken Hand blitzten ihr Ehering und ein gewaltiger Verlobungsring. Der XXL-Klunker war kaum zu übersehen.
Auch Paris Hilton setzte auf maximale Aufmerksamkeit. Die Hotelerbin erschien in einem extrem kurzen Silber-Look mit Cut-outs und auffälligen Overknee-Stiefeln. Schwester Nicky Hilton setzte ebenfalls auf Silber und Glitzer.
Sängerin Raye wählte für ihren Auftritt ebenfalls eine funkelnde Robe. Die 28-Jährige präsentierte sich in einem Kleid von Georges Hobeika Couture mit tiefem Wasserfall-Ausschnitt und auffälligen Blütenranken.
Deutlich freizügiger wurde es bei Charli XCX. Die Sängerin setzte ihren nackten Bauch in Szene und gewährte in ihrem Saint-Laurent-Look auch obenrum tiefe Einblicke.
Auch Sombr wusste, wie er auf dem Red Carpet auffällt. Der Sänger kam mit zahlreichen Ketten, Pelzjacke – und verzichtete darunter gleich ganz aufs Shirt. Für den zusätzlichen Hingucker sorgte sein Gürtel mit der unübersehbaren Aufschrift "SEX".
Noch mehr Haut zeigte Teyana Taylor. Die Schauspielerin erschien in einem Netzkleid von Zuhair Murad Couture mit auffälligen Feder-Details. Besonders gewagt: Das Kleid stand vorne bis zum Bauchnabel offen.
Kaum zu übersehen war auch Lisa. Die Sängerin setzte auf ein riesiges, feuerrotes Fake-Fur-Cape von Quine Li samt XXL-Schleppe. Darunter trug die 29-Jährige ein transparentes Kleid von The Attico.
Und dann wäre da noch Adam Lambert! Der Sänger weiß schließlich ganz genau, wie man einen großen Auftritt hinlegt.
Mit seinem extravaganten Look setzte er voll auf Drama und lieferte damit einen der auffälligsten Hingucker des gesamten Abends.