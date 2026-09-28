i Heftige Verletzung! Scherzinger zieht Auftritt trotzdem durch IMAGO / Gonzales Photo; Instagram "Nichts ist schlimmer ..." Bein verbrüht! Nicole Scherzinger verletzt auf Bühne Pussycat-Dolls-Star Nicole Scherzinger verbrühte sich kurz vor einem Konzert in Düsseldorf am Bein - stand aber trotzdem auf der Bühne. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur eine Stunde vor dem Auftritt der Pussycat Dolls in Düsseldorf passierte der Unfall: Nicole Scherzinger verbrühte sich mit kochendem Wasser am Bein.

Die Sängerin veröffentlichte ein Foto, das die Verletzung zeigt: Deutliche Rötungen und mehrere Blasen sind am Bein zu erkennen.

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Wie genau es zu dem Unfall kam und ob sie vor dem Konzert medizinisch behandelt werden musste, erklärte Scherzinger nicht.

Sie bedankt sich bei den Fans

Trotz der Schmerzen zog Nicole Scherzinger die Show durch. Nach dem Auftritt bedankte sie sich bei den Fans in Düsseldorf dafür, dass sie sie durch die Show getragen hätten.

„Nichts ist schlimmer, als wenn einem eine Stunde vor dem Auftritt kochendes Wasser über das Bein tropft – aber die Show muss weitergehen“, schrieb Nicole Scherzinger am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Instagram

Die Pussycat Dolls sind derzeit mit ihrer "PCD Forever Tour" unterwegs. Die Tour markiert die Rückkehr der Girlgroup, die in den 2000er-Jahren mit Hits wie "Don't Cha" und "Buttons" weltweite Erfolge feierte.