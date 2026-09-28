Bein verbrüht! Nicole Scherzinger verletzt auf Bühne

Nur eine Stunde vor dem Auftritt der Pussycat Dolls in Düsseldorf passierte der Unfall: Nicole Scherzinger verbrühte sich mit kochendem Wasser am Bein.
Die Sängerin veröffentlichte ein Foto, das die Verletzung zeigt: Deutliche Rötungen und mehrere Blasen sind am Bein zu erkennen.
Wie genau es zu dem Unfall kam und ob sie vor dem Konzert medizinisch behandelt werden musste, erklärte Scherzinger nicht.
Trotz der Schmerzen zog Nicole Scherzinger die Show durch. Nach dem Auftritt bedankte sie sich bei den Fans in Düsseldorf dafür, dass sie sie durch die Show getragen hätten.
Die Pussycat Dolls sind derzeit mit ihrer "PCD Forever Tour" unterwegs. Die Tour markiert die Rückkehr der Girlgroup, die in den 2000er-Jahren mit Hits wie "Don't Cha" und "Buttons" weltweite Erfolge feierte.