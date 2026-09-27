StartseiteUnterhaltungStars
Sylvie Meis macht Beziehungs-Pause.
Sylvie Meis macht Beziehungs-Pause.
IMAGO/Panama Pictures; Instagram
Immer noch Single

"Genieße es" – Sylvie Meis will keinen Mann

Von Liebeskummer ist bei Sylvie Meis (48) keine Spur. Die Moderatorin ist derzeit Single – und scheint daran überhaupt nichts ändern zu wollen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 21:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Single und glücklich!

Während bei Sylvie Meis in den vergangenen Jahren immer wieder ihr Liebesleben für Schlagzeilen sorgte, genießt die Moderatorin derzeit vor allem eines: ihre Freiheit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Single-Sylvie" nennt sich die 48-Jährige selbst und macht deutlich, dass sie mit ihrem aktuellen Beziehungsstatus ziemlich zufrieden ist. "Ich genieße es sehr, Single zu sein", erklärt Meis gegenüber RTL.

Ochsenknecht über Dating-Frust: "Kein gutes Material"

Kein neuer Mann in Sicht

Einen neuen Partner gibt es aktuell nicht – und Sylvie scheint auch nicht verzweifelt danach zu suchen.

Stattdessen genießt sie es, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Alleine fühlt sie sich dabei keineswegs. "Ich habe so viele tolle Menschen um mich herum", schwärmt die Moderatorin.

Sogar Ex-Sylvie gratuliert! Van der Vaart wird Vater

Für Meis offenbar die perfekte Situation: Freunde, Familie, berufliche Projekte – und keine Verpflichtungen gegenüber einem Partner. Ganz abgeschrieben hat sie die Liebe trotzdem nicht.

Liebe darf wieder kommen

Sollte ihr irgendwann der richtige Mann begegnen, wäre Sylvie durchaus offen dafür. Erzwingen möchte sie allerdings nichts.

Pinke Körbe: So flirten Singles im Supermarkt

Nach mehreren öffentlich begleiteten Beziehungen scheint die Moderatorin ihr Liebesleben heute deutlich entspannter zu sehen.

2017 trennte sie sich nach zwölf Jahren Ehe von Fußballstar Rafael van der Vaart. 2020 heiratete sie Künstler Niclas Castello, drei Jahre später folgte die Scheidung.

Zuletzt war Meis mit Unternehmer Patrick Gruhn liiert. Auch diese Beziehung ging auseinander.

Geiss-Schwestern: Darum sind wir noch Single

Jetzt gehört ihr Herz erst einmal ihr selbst.

red,27.09.2026, 21:40
Mehr zum Thema
Sylvie MeisPromi-ScheidungPartnersuche

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote