i Sylvie Meis macht Beziehungs-Pause. IMAGO/Panama Pictures; Instagram Immer noch Single "Genieße es" – Sylvie Meis will keinen Mann Von Liebeskummer ist bei Sylvie Meis (48) keine Spur. Die Moderatorin ist derzeit Single – und scheint daran überhaupt nichts ändern zu wollen. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Single und glücklich!

Während bei Sylvie Meis in den vergangenen Jahren immer wieder ihr Liebesleben für Schlagzeilen sorgte, genießt die Moderatorin derzeit vor allem eines: ihre Freiheit.

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"Single-Sylvie" nennt sich die 48-Jährige selbst und macht deutlich, dass sie mit ihrem aktuellen Beziehungsstatus ziemlich zufrieden ist. "Ich genieße es sehr, Single zu sein", erklärt Meis gegenüber RTL.

Kein neuer Mann in Sicht

Einen neuen Partner gibt es aktuell nicht – und Sylvie scheint auch nicht verzweifelt danach zu suchen.

Sylvie Meis zeigt sich stofflos-er im Sommer i ?

Stattdessen genießt sie es, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Alleine fühlt sie sich dabei keineswegs. "Ich habe so viele tolle Menschen um mich herum", schwärmt die Moderatorin.

Für Meis offenbar die perfekte Situation: Freunde, Familie, berufliche Projekte – und keine Verpflichtungen gegenüber einem Partner. Ganz abgeschrieben hat sie die Liebe trotzdem nicht.

Liebe darf wieder kommen

Sollte ihr irgendwann der richtige Mann begegnen, wäre Sylvie durchaus offen dafür. Erzwingen möchte sie allerdings nichts.

Nach mehreren öffentlich begleiteten Beziehungen scheint die Moderatorin ihr Liebesleben heute deutlich entspannter zu sehen.

2017 trennte sie sich nach zwölf Jahren Ehe von Fußballstar Rafael van der Vaart. 2020 heiratete sie Künstler Niclas Castello, drei Jahre später folgte die Scheidung.

Sylvie Meis in Miami Beach i ?

Zuletzt war Meis mit Unternehmer Patrick Gruhn liiert. Auch diese Beziehung ging auseinander.

Jetzt gehört ihr Herz erst einmal ihr selbst.