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Sophia Thomalla spricht die Sache direkt an.
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Unangenehme TV-Szene

Nach Sex keine Lust mehr – Thomalla geht Trash-Star an

Erst geht es im "Boom-Boom-Room" heiß her, danach ist die Luft raus. Bei "Are You The One? Realitystars in Love" verliert Brian das Interesse.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 22:30
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So schnell kann die große Anziehung offenbar verschwinden. Bei "Are You The One? Realitystars in Love" kommen sich Brian und Marta ziemlich nahe. Für die beiden geht es gemeinsam in den berüchtigten "Boom-Boom-Room" – dort bleibt es nicht nur beim Kuscheln.

Doch nach der gemeinsamen Nacht klingt Brian plötzlich deutlich weniger begeistert.

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"Nach dem Sex mit Marta ist der Reiz nach unten gegangen", erklärt der Reality-Kandidat unverblümt.

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Rumms! Eine Aussage, die auch Sophia Thomalla nicht einfach so stehen lässt.

Unangenehme Situation für Marta

Bei der nächsten Matching-Night konfrontiert die Moderatorin Brian mit seinem Verhalten. Besonders pikant: Der sieht sich selbst offenbar keineswegs als wandelnde "Red Flag".

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Ganz im Gegenteil. Als Thomalla wissen will, ob er eine "Green Flag" sei, antwortet Brian selbstbewusst: "Ja, safe."

Bei der Moderatorin stößt diese Selbsteinschätzung allerdings auf wenig Begeisterung. Sie hält ihm vor, dass er gerade noch Sex mit Marta gehabt habe und danach bereits das Interesse verliere.

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Für Marta dürfte die Situation besonders unangenehm sein. Schließlich bekommt sie nun vor versammelter Mannschaft mit, wie Brian über die gemeinsame Nacht und seine danach offenbar deutlich gesunkene Anziehung spricht.

Dabei gehört genau dieses Gefühlschaos zum Konzept der Reality-Show: Die Kandidaten sollen untereinander ihr perfektes Match finden. Dass Sex dabei allerdings nicht zwangsläufig für mehr Nähe sorgt, demonstriert Brian ziemlich eindrucksvoll.

Zumindest in einem Punkt herrscht Klarheit: Während sein "Reiz" nach der Nacht mit Marta nach eigener Aussage gesunken ist, bleibt sein Selbstbewusstsein offenbar ungebrochen.

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Ob Sophia Thomalla das ebenfalls als "Green Flag" durchgehen lässt? Eher nicht.

red,27.09.2026, 22:30
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