i Jauch ist sprachlos RTL Grusel-Geständnis Jauch sprachlos! WWM-Kandidat enthüllt irres Hobby Toni Hackel sorgt nicht nur mit seinem Wissen für Staunen. Als er von seinem ungewöhnlichen Hobby erzählt, wird selbst Günther Jauch sprachlos. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 08:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wirkt Toni Hackel (25) zunächst wie ein ganz gewöhnlicher Kandidat. Der Sachse aus Taucha bei Leipzig arbeitet als Lehrer für Biologie und Chemie an einer Oberschule. Doch schnell wird klar: Der junge Pädagoge hat einige außergewöhnliche Leidenschaften.

So züchtet Hackel in seiner Freizeit Prachtstauden und hat bereits zwei eigene Pflanzenvariationen hervorgebracht. "Das ist viel Arbeit. Das ist ein Hobby, was viel Ressourcen kostet", erzählt er Günther Jauch (70).

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Sein Studium rettet ihn bei 32.000 Euro

Sein Biologie-Wissen zahlt sich bei der 32.000-Euro-Frage aus. Jauch will wissen: "Wobei lässt sich unter Umständen durch Nutzung der bifazialen Variante ein höherer Ertrag erzielen?"

Während der Moderator offenbar mit längerem Grübeln rechnet, muss Hackel schmunzeln. "Also jetzt an der Stelle muss ich mal meinem Biologiestudium danken, vor allem Herrn Doktor Otto", erklärt er.

Der 25-Jährige erläutert kurzerhand den Unterschied zwischen "unifazial" und "bifazial", schließt die falschen Möglichkeiten aus und entscheidet sich für "Solarpanels". Volltreffer! Jauch kann über das Fachwissen seines Kandidaten nur staunen.

20 Spinnen leben bei ihm zu Hause

Doch dann wird es richtig ungewöhnlich. Neben Pflanzen hat Hackel nämlich noch eine zweite große Leidenschaft: Spinnen!

Bereits mit zwölf Jahren bekam er seine erste Vogelspinne, die er Lisa taufte. Das Tier lebt bis heute – und sorgte sogar schon einmal für Aufregung. Lisa büxte aus, nachdem sie sich durch ein Belüftungsgitter gefressen hatte.

Inzwischen hält Hackel rund 20 erwachsene Spinnen sowie zahlreiche Jungtiere. Wie viele es genau sind, weiß offenbar nicht einmal er selbst. "Das ist bei mir nie so genau im Bestand", gesteht er.

Da wird Jauch hellhörig. "Wohnen da noch andere Leute in Ihrem Haus?", fragt der Moderator sichtlich überrascht. Tatsächlich: Sein Partner und seine Eltern haben mit den tierischen Mitbewohnern offenbar kein Problem. Ausgerechnet seine Oma hatte ihm damals sogar seine erste Vogelspinne besorgt.

64.000 Euro für neues Gewächshaus

Seinen Gewinn will Hackel allerdings nicht für noch mehr Spinnen ausgeben. Stattdessen träumt er von einem weiteren Gewächshaus. Das nötige Kleingeld dafür hat er nun: Mithilfe des Zusatz-Jokers knackt der Lehrer auch noch die 64.000-Euro-Frage. Bei der nächsten Aufgabe steigt er freiwillig aus und nimmt die stolze Summe mit nach Hause.