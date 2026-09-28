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Michelle Hunziker und Giulio Berruti im gemeinsamen Urlaub am Lake Como.
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Neues Foto zum Geburtstag

Michelle Hunziker zeigt ihr Liebesglück mit Giulio

Moderatorin Michelle Hunziker gratuliert ihrem Partner Giulio Berruti zum 42. Geburtstag – und zeigt dabei, wie verliebt die beiden sind.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
28.09.2026, 08:44
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Am 27. September feiert der italienische Schauspieler Giulio Berruti seinen 42. Geburtstag. Zu diesem Anlass postete seine Freundin Michelle Hunziker (49) ein herzerwärmendes Foto auf Instagram.

Das Bild zeigt einen besonders privaten Moment: Die 49-Jährige schließt die Augen und lehnt ihren Kopf an Giulios Schulter, während er sie mit beiden Armen hält. Ihr strahlendes Lächeln zeigt deutlich, wie glücklich das Paar ist.

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Wie bunte.de berichtet, war Giulio Berruti vor seiner Beziehung mit Hunziker mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi liiert. Der gebürtige Römer ist ein echtes Multitalent: Er arbeitet nicht nur als Schauspieler und Model, sondern auch als Zahnarzt und Kieferorthopäde.

Filmfans kennen Berruti aus bekannten Produktionen wie "The Lizzie McGuire Movie" mit Hilary Duff oder "Plötzlich Star" an der Seite von Selena Gomez. Seit Anfang 2026 sind er und Hunziker ein Paar.

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Für die Moderatorin, die zuvor mit Eros Ramazzotti und Tomaso Trussardi verheiratet war, scheint Giulio der Mann zu sein, bei dem sie endlich zur Ruhe kommt. Die beiden verbrachten bereits gemeinsame Urlaubstage mit Hunzikers Kindern.

red,28.09.2026, 08:44
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