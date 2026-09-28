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Horst Lichters gezwirbelter Schnauzer ist sein Markenzeichen.
Horst Lichters gezwirbelter Schnauzer ist sein Markenzeichen.
ZDF und Frank W. Hempel
Komplett neuer Look

"Bares für Rares"-Star verliert seinen Schnauzer

Der "Bares für Rares"-Star wollte plötzlich einen neuen Look. Die Moderatorin griff schon zur Schere, dann kam die Überraschung.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
28.09.2026, 10:25
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Sein gezwirbelter Schnurrbart gehört zu Horst Lichter (64) wie das Schnitzel zu Wien. Umso größer war das Staunen, als der "Bares für Rares"-Moderator am Montagmorgen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" ankündigte, sich sein Markenzeichen abnehmen zu lassen.

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Der TV-Koch erzählte den Moderatoren Karen Heinrichs (52) und Matthias Killing (47), er wolle eine komplette Typveränderung. Auch sein Kleidungsstil solle sich ändern. Und tatsächlich blieb es nicht bei der Ankündigung: Heinrichs griff zur Schere und schnitt ihm die beiden Zwirbel ab.

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Ganz ohne Folgen blieb der Scherz für Lichter allerdings nicht. Die abgeschnittenen Zwirbel wachsen schließlich nicht über Nacht nach.

red,28.09.2026, 10:25
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