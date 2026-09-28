"Bares für Rares"-Star verliert seinen Schnauzer

Sein gezwirbelter Schnurrbart gehört zu Horst Lichter (64) wie das Schnitzel zu Wien. Umso größer war das Staunen, als der "Bares für Rares"-Moderator am Montagmorgen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" ankündigte, sich sein Markenzeichen abnehmen zu lassen.
Der TV-Koch erzählte den Moderatoren Karen Heinrichs (52) und Matthias Killing (47), er wolle eine komplette Typveränderung. Auch sein Kleidungsstil solle sich ändern. Und tatsächlich blieb es nicht bei der Ankündigung: Heinrichs griff zur Schere und schnitt ihm die beiden Zwirbel ab.
Dann stürmte plötzlich Barbara Schöneberger (52) ins Studio. Die Entertainerin klärte auf: Gedreht wurde mit versteckter Kamera für "Verstehen Sie Spaß?" in der ARD.
Ganz ohne Folgen blieb der Scherz für Lichter allerdings nicht. Die abgeschnittenen Zwirbel wachsen schließlich nicht über Nacht nach.