i Die Kardashian-Jenner-Familie gratuliert auf Instagram zum Nachwuchs. IMAGO/Landmark Media "Sie ist perfekt" Baby ist da! Jenner freut sich über Nachwuchs Im berühmten Jenner-Clan gibt es wieder Baby-News! Ein kleines Mädchen sorgt jetzt für großen Jubel. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im berühmten Jenner-Clan gibt es wieder Baby-News! Reality-Star Brody Jenner (43) ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der "The Hills"-Star und seine Ehefrau Tia Blanco (29) durften ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen.

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Auf Instagram verkündete das Paar die frohe Nachricht und verriet auch gleich den Namen des Babys: Dolly Jane Jenner. Die Kleine kam am 21. September, dem Internationalen Tag des Friedens, zur Welt.

"Wir haben unsere kostbare Dolly Jane Jenner willkommen geheißen", schreibt der stolze Papa zu mehreren Aufnahmen. Die Geburt sei zwar "intensiv, aber schnell" verlaufen. Mutter und Tochter seien wohlauf.

"Offiziell Vater von zwei Mädchen"

Besonders emotionale Worte findet Brody für seine Ehefrau. Er sei unglaublich stolz auf Tia und dankbar, sie erneut als Mutter erlebt zu haben. "Unsere Familie bedeutet mir alles", schwärmt der 43-Jährige. "Sie ist perfekt", freut sich Kylie Jenner.

Mit Dolly Jane wird aus dem Trio nun eine vierköpfige Familie. Töchterchen Honey, die 2023 geboren wurde, ist damit große Schwester. Brody und Tia sind seit Juli 2025 verheirat.