i Zigaretten verkaufen, Lotto bedienen und Kunden beraten: So viel verdienen Angestellte in einer österreichischen Trafik. iStock / Getty Images / Sergio Delle Vedove Jetzt gibt es mehr Geld Das verdient man nun in einer österreichischen Trafik Wer in einer Trafik arbeitet, bekommt ein fixes KV-Mindestgehalt. 2026 reicht die Handelstabelle je nach Einstufung deutlich weiter nach oben. Von Digital Heute 30.09.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in einer Trafik arbeitet, hat beim Gehalt klare kollektivvertragliche Vorgaben. Für Angestellte gilt der Handels-Kollektivvertrag, dessen Gehaltstabelle mit 1. Jänner 2026 um 2,55 Prozent angehoben wurde. Die Erhöhung lag damit unter der rollierenden Inflation von 3,01 Prozent.

In der niedrigsten Gehaltsstufe, also im ersten bis dritten Berufsjahr, beginnen die kollektivvertraglichen Mindestgehälter bei 2.090 Euro brutto pro Monat. Je nach Einstufung sind in dieser ersten Stufe aber auch 2.156, 2.251 oder 2.362 Euro vorgesehen.

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Damit ist die häufig genannte Spanne von 2.090 bis 2.362 Euro zwar korrekt, sie beschreibt aber nur die vier ersten Gehaltsgruppen der ersten Stufe. Mit zunehmender Berufserfahrung steigen die KV-Mindestgehälter weiter.

Mindestgehälter in anderen Tätigkeitsgruppen

In der niedrigsten Gruppe A sind ab dem vierten bis sechsten Jahr 2.142 Euro vorgesehen. Im siebenten bis neunten Jahr steigt der Betrag auf 2.193 Euro. Danach gibt es für diese Gruppe keine weiteren Stufen mehr.

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Deutlich höher liegen die Mindestgehälter in anderen Tätigkeitsgruppen. In Gruppe D sind es bereits 2.509 Euro im vierten bis sechsten Jahr, 2.676 Euro im siebenten bis neunten Jahr, 2.843 Euro im zehnten bis zwölften Jahr und 3.011 Euro ab dem 13. Jahr. In den höchsten Gruppen reicht die Tabelle sogar bis 6.022 Euro brutto monatlich.

Wichtig ist dabei: Das sind kollektivvertragliche Mindestgehälter. Was tatsächlich auf dem Gehaltszettel steht, kann höher sein. Überzahlungen bleiben laut WKO grundsätzlich aufrecht. Auch Zulagen, Mehrarbeit und Überstunden können das Einkommen erhöhen.

Auch für Lehrlinge gibt es fixe Beträge. Das Lehrlingseinkommen liegt 2026 im ersten Lehrjahr bei 1.026 Euro brutto monatlich, im zweiten bei 1.200 Euro, im dritten bei 1.518 Euro und im vierten bei 1.580 Euro.

Eine wichtige Unterscheidung gibt es bei den Trafikanten selbst. Wer eine Trafik als selbstständiger Unternehmer betreibt, erhält kein kollektivvertraglich festgelegtes Gehalt. Das Einkommen hängt unter anderem vom Umsatz und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Betriebs ab.

Für Angestellte lässt sich dagegen festhalten: 2.090 Euro brutto monatlich sind 2026 das niedrigste KV-Mindestgehalt in der entsprechenden Handelstabelle. Je nach Einstufung und Berufserfahrung kann das Mindestgehalt deutlich höher liegen.