i "Police Simulator": Auf dem Dienstplan stehen unter anderem Parkverstöße, Drogendelikte und Raubüberfälle. Astragon Entertainment Mehr Realismus versprochen Polizei-Simulator kehrt 2027 mit großer Neuerung zurück Eine neue Stadt, mehr als 50 Einsätze und erstmals ein Diensthund: Der "Police Simulator" startet 2027 komplett neu durch. Von Rene Findenig 30.09.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schon einmal als Polizist durch virtuelle Straßen patrouilliert ist, bekommt 2027 eine neue Einsatzmöglichkeit. Astragon Entertainment hat einen neuen "Police Simulator" angekündigt. Das Spiel entsteht beim slowakischen Entwicklerstudio Grip Studios und soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Im Mittelpunkt steht die fiktive US-Metropole Faremont City an der Ostküste der USA. Die Stadt ist in drei größere Bezirke aufgeteilt, die wiederum jeweils bis zu fünf unterschiedliche Viertel umfassen. Dort übernimmst du den Dienst als Polizistin oder Polizist und arbeitest dich durch mehr als 50 Einsätze.

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Die Aufgaben sollen dabei deutlich über klassische Verkehrskontrollen hinausgehen. Auf dem Dienstplan stehen unter anderem Parkverstöße, Drogendelikte und Raubüberfälle. Im Laufe der Karriere sollen weitere Stadtviertel, Fahrzeuge und Ausrüstung freigeschaltet werden.

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Diensthund erstmals dabei

Eine der auffälligsten Neuerungen ist der K-9-Einsatz. Zum ersten Mal in der Reihe kann dich ein Diensthund bei deinen Einsätzen begleiten. Damit kommt ein Feature hinzu, das sich Fans der Serie laut astragon schon länger gewünscht haben.

Du bist außerdem nicht zwingend allein unterwegs. Der neue Police Simulator bietet einen Koop-Modus für zwei Personen. Dabei wird auch Crossplay unterstützt, sodass Spieler auf unterschiedlichen unterstützten Plattformen gemeinsam spielen können.

Neben dem menschlichen Partner gibt es damit also erstmals auch einen tierischen Begleiter. Welche konkreten Aufgaben der Diensthund im Spiel übernimmt, wurde zum Start der Ankündigung noch nicht näher erklärt.

Waffen gehören zum Polizeialltag

Auch beim Thema Ausrüstung geht der neue Teil weiter. Neben bekannten Hilfsmitteln wie Radarpistolen stehen Elektroschockpistolen und Schusswaffen zur Verfügung. Dabei soll der Einsatz der Waffen nicht einfach als beliebiges Spielelement funktionieren. Laut Astragon ist ein klares Eskalationsprotokoll vorgesehen. Die Spieler sollen also situationsabhängig vorgehen und bei Einsätzen die vorgegebenen Eskalationsstufen beachten.

Das gilt sowohl für Schuss- als auch für Elektroschockwaffen. Der Publisher spricht dabei von einem realistischeren Ansatz als in den bisherigen Spielen der Reihe. Wie detailliert das System tatsächlich ausfällt, wird erst im weiteren Verlauf der Entwicklung zu sehen sein. Faremont City soll nicht nur Kulisse für einzelne Missionen sein. Die Stadt wird als weitläufige und belebte Spielwelt angelegt. Neben Fußstreifen stehen verschiedene Polizeifahrzeuge zur Verfügung.

Die Auswahl reicht laut den bisher veröffentlichten Informationen von größeren SUVs bis zu schnelleren Streifenwagen. Auch das Verhalten der Fahrzeuge soll überarbeitet worden sein. Eine neue Fahrphysik und ein lebendiger KI-Verkehr sollen dafür sorgen, dass sich die Streifenfahrten weniger statisch anfühlen. Zum Verkehr gehören außerdem öffentliche Verkehrsmittel. Damit soll auf den Straßen mehr passieren, während du zu deinen Einsätzen unterwegs bist. Technisch setzt Grip Studios auf die Unreal Engine 5. Die Entwickler wollen damit unter anderem eine detailliertere Umgebung und eine lebendigere Stadt umsetzen.

Vom Parkverstoß bis zum Raubüberfall

Der neue Police Simulator deckt verschiedene Bereiche des Polizeidienstes ab. Ein Einsatz kann mit einem vergleichsweise kleinen Verkehrsdelikt beginnen, während andere Aufgaben deutlich gefährlicher werden.

Die mehr als 50 geplanten Missionen und Einsätze sollen unterschiedliche Situationen abbilden. Gleichzeitig lässt sich der eigene Charakter anpassen. Auch neue Ausrüstung und Fahrzeuge werden im Verlauf der Karriere verfügbar.

Damit soll die Stadt nicht nur als Schauplatz dienen, sondern mit dem Fortschritt des Spielers wachsen. Welche Stadtviertel wann freigeschaltet werden und wie genau das Karrieresystem aufgebaut ist, hat Astragon bislang allerdings noch nicht vollständig erklärt.

2027 geht es los

Der neue "Police Simulator" soll 2027 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Fest steht dagegen bereits, für welche Plattformen das Spiel geplant ist: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Entwickelt wird das Spiel von GRIP Studios aus der Slowakei. Das Studio arbeitete bereits bei "Ranger’s Path: National Park Simulator" mit Astragon zusammen.

Der neue "Police Simulator" soll damit mehrere Bereiche der Reihe gleichzeitig ausbauen: eine größere Spielwelt, mehr Verkehr, neue Fahrzeuge, mehr als 50 Einsätze und erstmals K-9-Einsätze. Dazu kommen die überarbeitete Fahrphysik und ein System für den Einsatz von Elektroschock- und Schusswaffen.

Ob sich die Neuerungen am Ende auch im Spielgefühl bemerkbar machen, wird sich erst mit ausführlicherem Gameplay zeigen. Der erste Schritt ist jedenfalls gemacht: Die Polizei-Simulation bekommt 2027 eine neue Generation.