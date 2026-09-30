i Der Begriff "Super Intelligence" sorgt offenbar nicht nur in der KI-Branche für Aufmerksamkeit. REUTERS/Evelyn Hockstein Kurioser Run auf Slowenien Trump sorgt für Domain-Ansturm: Alle wollen .si-Adresse Nach dem .ai-Boom kommt die nächste Domain-Welle. Diesmal sorgt ausgerechnet Sloweniens Länder-Endung für Aufsehen. Von Digital Heute 30.09.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was haben Donald Trump, künstliche Intelligenz und Slowenien miteinander zu tun? Eine ungewöhnliche Domain-Welle. Seit Tagen werden mehr .si-Adressen registriert als .ai-Domains. Der Begriff "Super Intelligence" sorgt offenbar nicht nur in der KI-Branche für Aufmerksamkeit. Seit Donald Trump den Ausdruck für seine Vision besonders leistungsfähiger künstlicher Intelligenz verwendet, richten sich auch die Blicke von Unternehmen und Spekulanten auf eine ungewöhnliche Internet-Adresse: .si.

Die Endung gehört zu Slowenien. Und genau diese Länder-Domain erlebt derzeit einen bemerkenswerten Ansturm, sagt der Experte Fabian Ledl von Domaintechnik.at. Seit dem 22. September wurden laut Ledl von Domaintechnik täglich mehr .si-Domains registriert als .ai-Adressen. Wir erinnern uns: Die Internetendung ".ai" ist zu einer der bedeutendsten Geldquellen Anguillas geworden. Das Kürzel, ursprünglich für den Inselstaat reserviert, steht heute weltweit für Künstliche Intelligenz ("Artificial Intelligence").

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Mehr als 3.200 neue Domains an einem Tag

Damit könnte nach dem großen Boom rund um .ai das nächste Kapitel im Geschäft mit KI-Domains begonnen haben. Besonders deutlich wurde der Ansturm am 23. September. An diesem Tag wurden 3.234 neue .si-Domains registriert. Zum Vergleich: An einem normalen Septembertag waren es laut den vorliegenden Zahlen rund 100. Auch über mehrere Tage zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Zwischen dem 23. und 29. September kamen insgesamt 17.621 neue .si-Domains hinzu. Bei .ai waren es im selben Zeitraum 7.209.

Damit wurden in diesem Zeitraum rund 2,4-mal so viele .si- wie .ai-Domains registriert. Auch der gesamte Bestand der slowenischen Domain-Endung ist innerhalb weniger Tage deutlich gewachsen. Zwischen dem 19. und 29. September stieg die Zahl von 241.846 auf 262.319 .si-Domains. Das entspricht einem Plus von rund 8,5 Prozent. Nicht alle neuen Adressen dürften dabei für echte Websites gedacht sein. Ein Teil der Registrierungen scheint vielmehr auf einen späteren Verkauf abzuzielen.

Spekulanten wittern das nächste Geschäft

Bei den über den Registrar Dynadot registrierten .si-Domains standen laut Domaintechnik kurz nach der Registrierung rund 52 Prozent zum Verkauf. Ein Beispiel sorgt dabei besonders für Aufmerksamkeit: Die Domain build.si wird für 10 Millionen US-Dollar angeboten. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Summe tatsächlich für die Adresse bezahlt wird. Bei Domainverkäufen handelt es sich bei solchen Beträgen zunächst um die Preisvorstellung des Besitzers.

Der Vergleich mit .ai liegt trotzdem nahe. Die Länder-Domain von Anguilla entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil des weltweiten KI-Domainmarktes. Die kleine Karibikinsel verdiente 2025 laut den vorliegenden Angaben 85,3 Millionen US-Dollar mit .ai-Domains. Das entsprach rund 47 Prozent des Staatshaushalts. Ein vergleichbarer Geldsegen ist in Slowenien allerdings nicht in Sicht. Register.si dementiert Millionengewinne durch den aktuellen Boom. Der zusätzliche Umsatz im September wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

"Künstliche Intelligenz könnte die Menschheit auslöschen" i ?

Warum ausgerechnet .si?

Der Reiz für KI-Unternehmen und Domain-Spekulanten liegt in der Abkürzung. "SI" kann für "Super Intelligence" stehen und passt damit zu einem Begriff, der aktuell im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz verwendet wird. Gleichzeitig handelt es sich bei .si nicht um eine neue, speziell für KI geschaffene Domainendung. Es ist die offizielle Länder-Domain Sloweniens.

Dass daraus nun ein neuer Domain-Boom entsteht, zeigt vor allem, wie schnell sich Trends aus der KI-Branche auf den Domainmarkt übertragen können. Nach dem weltweiten Interesse an .ai suchen Unternehmen und Spekulanten offenbar bereits nach der nächsten kurzen Adresse mit passender KI-Bedeutung. Ob der aktuelle Ansturm anhält oder die Registrierungszahlen nach dem ersten Hype wieder zurückgehen, muss sich allerdings erst zeigen.