i Ganz verschwinden dürften Schutzfolien trotzdem nicht. REUTERS iPhone 18 Pro Apple-Hardware-Chef hält Schutzfolien für überflüssig Apples Hardware-Chef ist sich sicher: Schutzfolien für das iPhone 18 Pro sind unnötig. Das neue Glas sei dreimal kratzfester als zuvor. Von Digital Heute 30.09.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Apple sträubt sich alles, wenn jemand eine Schutzfolie auf sein iPhone klebt. Das sagt zumindest Hardware-Chef Tom Marieb. Der Tech-Gigant arbeite schließlich sehr hart daran, schöne Front-Displays zu bauen.

Grund für diese Aussage ist das neue Ceramic Shield 2. Dieses Glas soll dreimal kratzfester sein als die vorherige Generation. Apple setzt es beim iPhone 18 Pro und auch beim äußeren Display des faltbaren iPhone Duo ein.

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Das berichtet "chip.de". Marieb erklärt weiters, Apple habe nicht nur auf Kratzfestigkeit geachtet. Das Glas müsse auch über Jahre hinweg widerstandsfähig bleiben.

Schutzfolien werden nicht verschwinden

Ganz verschwinden dürften Schutzfolien trotzdem nicht. Viele Nutzer wollen neben Kratzern vor allem teure Display-Reparaturen vermeiden. Andere setzen auf Sichtschutzfilter oder weniger Spiegelungen – Dinge, die auch robustes Glas nicht ersetzen kann.

Das neue Glas gilt unter Experten als besonders beeindruckend und soll das iPhone Pro zu einem Vorbild für Langlebigkeit machen.

iPhone Duo mit besonderem Scharnier

Spannend ist auch der Blick auf das faltbare iPhone Duo. Laut Marieb habe Apple viel Arbeit in das Scharnier gesteckt, damit es sich geöffnet, geschlossen und halbgefaltet stabil anfühlt.

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Das innere Display setzt zudem auf eine matte Nano-Textur. Sie soll Spiegelungen reduzieren und Veränderungen rund um die Falz weniger sichtbar machen. Durchgehende Schutzfolien für das innere Display sind aufgrund der Biegung ohnehin schwierig.