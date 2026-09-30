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Das WLAN-Passwort ist meist schon ab Werk individuell und sicher.
Das WLAN-Passwort ist meist schon ab Werk individuell und sicher.
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Sicherheitslücke daheim

Dein Router hat zwei Passwörter – eines ist unsicher

Dein Router hat zwei Passwörter. Eines ist oft so schwach, dass Hacker leichtes Spiel haben. Experten raten zur sofortigen Änderung.
Digital Heute
Von Digital Heute
30.09.2026, 21:24
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Viele wissen es nicht, aber jeder Router hat zwei verschiedene Passwörter. Das erste ist das WLAN-Passwort, mit dem sich Geräte ins Funknetz einloggen. Das zweite ist das Gerätepasswort für die Konfigurationsoberfläche des Routers.

Das WLAN-Passwort ist meist schon ab Werk individuell und sicher. Die Hersteller vergeben in der Regel einen zufälligen Schlüssel mit 20 Zeichen. Dieses Passwort kann theoretisch so bleiben.

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Ganz anders sieht es beim Gerätepasswort aus – nach Angaben von "Inside Digital". Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt es immer noch Router mit Standard-Zugangsdaten wie "admin" oder "1234". Richtig gefährlich wird das, wenn die Oberfläche auch aus dem Internet erreichbar ist.

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Das BSI empfiehlt für die Router-Oberfläche mindestens acht Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Fürs WLAN sollten es mindestens 20 zusammenhanglose Zeichen sein.

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    Wichtig ist auch die richtige Verschlüsselung. Das BSI rät zu WPA3, mindestens aber WPA2. Bei der beliebten FRITZ!Box findest du diese Einstellungen unter WLAN in den Sicherheitsoptionen.

    red,30.09.2026, 21:24
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