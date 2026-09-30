i Das WLAN-Passwort ist meist schon ab Werk individuell und sicher. pixabay.com Sicherheitslücke daheim Dein Router hat zwei Passwörter – eines ist unsicher Dein Router hat zwei Passwörter. Eines ist oft so schwach, dass Hacker leichtes Spiel haben. Experten raten zur sofortigen Änderung. Von Digital Heute 30.09.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele wissen es nicht, aber jeder Router hat zwei verschiedene Passwörter. Das erste ist das WLAN-Passwort, mit dem sich Geräte ins Funknetz einloggen. Das zweite ist das Gerätepasswort für die Konfigurationsoberfläche des Routers.

Das WLAN-Passwort ist meist schon ab Werk individuell und sicher. Die Hersteller vergeben in der Regel einen zufälligen Schlüssel mit 20 Zeichen. Dieses Passwort kann theoretisch so bleiben.

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Ganz anders sieht es beim Gerätepasswort aus – nach Angaben von "Inside Digital". Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt es immer noch Router mit Standard-Zugangsdaten wie "admin" oder "1234". Richtig gefährlich wird das, wenn die Oberfläche auch aus dem Internet erreichbar ist.

So schützt du dein Heimnetz

Das BSI empfiehlt für die Router-Oberfläche mindestens acht Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Fürs WLAN sollten es mindestens 20 zusammenhanglose Zeichen sein.

Wichtig ist auch die richtige Verschlüsselung. Das BSI rät zu WPA3, mindestens aber WPA2. Bei der beliebten FRITZ!Box findest du diese Einstellungen unter WLAN in den Sicherheitsoptionen.