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Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen.
Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen.
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Fiese Phishing-Masche

Betrüger locken mit 387 Euro Erstattung in böse Falle

Kriminelle verschicken gefälschte E-Mails im Namen der Deutschen Rentenversicherung. Sie versprechen fast 400 Euro – und stehlen deine Daten.
Digital Heute
Von Digital Heute
23.09.2026, 20:11
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Wenn du in deinem Postfach eine E-Mail findest, die dir eine Erstattung von exakt 387,44 Euro verspricht, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Nachricht wirkt, als käme sie von der Deutschen Rentenversicherung – doch dahinter stecken Betrüger.

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In der Phishing-Mail behaupten die Kriminellen, es sei zu einer Überzahlung deiner Rentenversicherungsbeiträgen im Abrechnungszeitraum 2024/2025 gekommen. Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen. Dabei setzen die Betrüger bewusst auf Zeitdruck und nennen eine Frist von 30 Tagen.

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Wie die Verbraucherzentrale berichtet, weist die gefälschte E-Mail mehrere typische Merkmale auf. Dazu zählen eine unpersönliche Anrede wie "Sehr geehrte Damen und Herren" sowie eine unseriöse Absenderadresse.

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So schützt du dich vor dem Betrug

Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, auf die E-Mail zu antworten oder den enthaltenen Link anzuklicken. Stattdessen solltest du die Nachricht sofort in den Spam-Ordner verschieben und löschen.

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Falls du bereits auf den Link geklickt oder Daten eingegeben hast, solltest du umgehend deine Passwörter ändern – vor allem das E-Mail-Passwort. Überprüfe außerdem alle betroffenen Konten auf verdächtige Aktivitäten. Wer Informationen zu seinem echten Rentenversicherungskonto benötigt, kann die offiziellen Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung nutzen.

red,23.09.2026, 20:11
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