Betrüger locken mit 387 Euro Erstattung in böse Falle

Wenn du in deinem Postfach eine E-Mail findest, die dir eine Erstattung von exakt 387,44 Euro verspricht, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Nachricht wirkt, als käme sie von der Deutschen Rentenversicherung – doch dahinter stecken Betrüger.
In der Phishing-Mail behaupten die Kriminellen, es sei zu einer Überzahlung deiner Rentenversicherungsbeiträgen im Abrechnungszeitraum 2024/2025 gekommen. Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen. Dabei setzen die Betrüger bewusst auf Zeitdruck und nennen eine Frist von 30 Tagen.
Wie die Verbraucherzentrale berichtet, weist die gefälschte E-Mail mehrere typische Merkmale auf. Dazu zählen eine unpersönliche Anrede wie "Sehr geehrte Damen und Herren" sowie eine unseriöse Absenderadresse.
Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, auf die E-Mail zu antworten oder den enthaltenen Link anzuklicken. Stattdessen solltest du die Nachricht sofort in den Spam-Ordner verschieben und löschen.
Falls du bereits auf den Link geklickt oder Daten eingegeben hast, solltest du umgehend deine Passwörter ändern – vor allem das E-Mail-Passwort. Überprüfe außerdem alle betroffenen Konten auf verdächtige Aktivitäten. Wer Informationen zu seinem echten Rentenversicherungskonto benötigt, kann die offiziellen Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung nutzen.