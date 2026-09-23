i Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen. pixabay.com Fiese Phishing-Masche Betrüger locken mit 387 Euro Erstattung in böse Falle Kriminelle verschicken gefälschte E-Mails im Namen der Deutschen Rentenversicherung. Sie versprechen fast 400 Euro – und stehlen deine Daten. Von Digital Heute 23.09.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn du in deinem Postfach eine E-Mail findest, die dir eine Erstattung von exakt 387,44 Euro verspricht, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Nachricht wirkt, als käme sie von der Deutschen Rentenversicherung – doch dahinter stecken Betrüger.

In der Phishing-Mail behaupten die Kriminellen, es sei zu einer Überzahlung deiner Rentenversicherungsbeiträgen im Abrechnungszeitraum 2024/2025 gekommen. Um das Geld zu erhalten, sollst du deine Daten über ein angeblich gesichertes Online-Portal bestätigen. Dabei setzen die Betrüger bewusst auf Zeitdruck und nennen eine Frist von 30 Tagen.

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Wie die Verbraucherzentrale berichtet, weist die gefälschte E-Mail mehrere typische Merkmale auf. Dazu zählen eine unpersönliche Anrede wie "Sehr geehrte Damen und Herren" sowie eine unseriöse Absenderadresse.

So schützt du dich vor dem Betrug

Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, auf die E-Mail zu antworten oder den enthaltenen Link anzuklicken. Stattdessen solltest du die Nachricht sofort in den Spam-Ordner verschieben und löschen.

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Falls du bereits auf den Link geklickt oder Daten eingegeben hast, solltest du umgehend deine Passwörter ändern – vor allem das E-Mail-Passwort. Überprüfe außerdem alle betroffenen Konten auf verdächtige Aktivitäten. Wer Informationen zu seinem echten Rentenversicherungskonto benötigt, kann die offiziellen Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung nutzen.