i Liebst du auch optische Illusionen? Erkennst du, was auf dem Bild zu sehen ist? *Antwort ist ganz unten im Artikel. Bild von WebProJo auf Pixabay Optische Illusion geht viral Welche Farbe haben die neun Punkte für dich? Die Illusion „9 purple dots“ verwirrt mit scheinbar unterschiedlich gefärbten Punkten – und erklärt viel über unser Farbsehen. Von Heute Life 23.09.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor elf Jahren sorgte der Hashtag #thedress für heftige Debatten: War das Kleid darauf weiß-gold oder schwarz-blau? Jetzt sorgt eine neue optische Täuschung für Gesprächsstoff.

Dabei stehen neun lilafarbene Punkte auf blauem Hintergrund im Mittelpunkt einer viralen Diskussion.

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Die optische Täuschung "9 purple dots" wirkt zunächst unspektakulär: Auf einem blauen Hintergrund sind neun violette Punkte angeordnet. Scrollt man jedoch über die Abbildung oder richtet den Blick fest auf einen der Punkte, verändert sich die Wahrnehmung.

Einige Punkte wirken plötzlich kräftiger violett, während andere eher bläulich erscheinen. Dieser Effekt zeigt sich zumindest bei Menschen mit normalem Farbsehen.

Verantwortlich dafür ist das Zusammenspiel zwischen unseren Augen und unserem Gehirn. Auch der sogenannte Simultankontrast spielt eine Rolle, bei dem die Wahrnehmung von Farben oder Helligkeiten durch benachbarte Farben beeinflusst wird. Hinnerk Schulz-Hildebrandt

Die Illusion basiert auf der Funktionsweise unserer Farbrezeptoren. Diese sogenannten Zapfen in der Netzhaut sind unterschiedlich verteilt und nehmen verschiedene Lichtwellen wahr.

Die L-Zapfen sind für Rot, die S-Zapfen für Blau und die M-Zapfen für Grün und Gelb verantwortlich. Im Zentrum unseres schärfsten Sehens, der Fovea centralis, fehlen S-Zapfen fast vollständig, weshalb Blau dort weniger gut erkannt wird.

Warum sieht ein Punkt manchmal blauer aus?

Der Experte Hinnerk Schulz-Hildebrandt von der Harvard Medical School erklärt laut Iflscience.com: „In der Fovea centralis, dem Bereich des schärfsten Sehens, sind L- und M-Zapfen in hoher Dichte vorhanden und ermöglichen so feinste Detail- und Farbunterscheidung. Die S-Zapfen […] fehlen im Zentrum der Fovea fast vollständig.“

Zusätzlich filtert eine gelbe Pigmentschicht vor der Fovea Teile des blauen Lichts heraus, sodass wir im Zentrum unseres Blickfelds weniger Blau wahrnehmen als am Rand.

Jenny Bosten, visuelle Neurowissenschaftlerin an der Universität Sussex, erklärt auf Scientificamerican.com: „Normalerweise bemerken wir das nicht, weil unser Gehirn gelernt hat, den Unterschied auszugleichen.“

Simultankontrast verstärkt die Illusion

Ein weiterer Effekt verstärkt die Wirkung: der Simultankontrast. Unser Auge nimmt Farben immer im Zusammenhang mit ihrer Umgebung wahr und versucht, Kontraste zu betonen.

Ein farbiger Punkt vor blauem Hintergrund erscheint dadurch violetter, als er tatsächlich ist – ähnlich wie ein grauer Kreis auf rotem Untergrund grünlich wirken kann. Die optische Täuschung wurde im Fachjournal Perception vorgestellt.

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*Bei dem Muster handelt es sich um ein Webmuster, eine gewobene Struktur.