i Er verdient Mindestlohn und will trotzdem auf den großen Sprung hoffen. Deshalb steckt er jeden Monat maximal 10 Euro ins Lotto. iStock / Getty Images / Andrzej Rostek 10 Euro für etwas Hoffnung Geringverdiener setzt auf Lotto statt einen Sparplan 10 Euro im Monat sind für einen Geringverdiener zu wenig für einen ETF, aber genug für einen Lottoschein. Auf Reddit sorgt das für Streit. Von Digital Heute 23.09.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die einen ist es Geldanlage, für die anderen Unterhaltung. Ein Reddit-Nutzer aus dem Finanzforum r/Finanzen sorgt mit einer ungewöhnlichen Strategie für Diskussionen: Er spielt Lotto, weil er sich eine andere Form der Altersvorsorge derzeit nicht leisten könne.

Der Verfasser erklärt, dass sein Einkommen aus einem Mindestlohnjob nicht ausreiche, um regelmäßig Geld in einen ETF zu stecken. Deshalb habe er sich einen anderen finanziellen Anreiz gesucht. Jeden Monat investiere er maximal 10 Euro ins Lotto.

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Ganz ernst meint er den Begriff "Investition" allerdings offenbar nicht. Der Nutzer schreibt selbst, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Millionengewinn "fast bei 0" liege. Trotzdem gefalle ihm der Gedanke, dass sich seine finanzielle Situation theoretisch von einem Tag auf den anderen komplett verändern könnte.

Genau dieses Gefühl sei für ihn der entscheidende Punkt. Im Freundeskreis werde immer wieder darüber gesprochen, was man mit einem Lottogewinn machen würde. Viele würden aber gar nicht spielen. Er selbst wolle zumindest die kleine Chance haben.

Seine Ausgaben hat er nach eigenen Angaben bewusst begrenzt. Mehr als 10 Euro pro Monat sollen es nicht sein. Er verweist selbst auf die Gefahr einer Glücksspielsucht und sagt, dass er dieses Limit konsequent einhalte. Dann stellt er die Frage an die Community: Wie regeln andere Geringverdiener ihre Altersvorsorge?

"Das ist keine Altersvorsorge"

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Einer der meistdiskutierten Einwände lautet: Lotto könne man als Konsum oder Unterhaltung betrachten, aber nicht als Altersvorsorge. Auch der Verfasser selbst räumt kurz darauf ein, dass er das mit der Altersvorsorge eher humorvoll gemeint habe. Dass Lotto keine sichere Form der Zukunftsvorsorge sei, sei ihm bewusst.

Trotzdem stößt seine Strategie bei einigen Nutzern auf Verständnis. Mehrere argumentieren, dass 10 Euro monatlich auch in einem ETF keine ausreichende Summe wären, um damit alleine eine Altersvorsorge aufzubauen.

Ein Nutzer rechnet beispielhaft vor, dass aus 10 Euro monatlich bei einer angenommenen langfristigen Rendite nach 30 Jahren zwar ein Betrag im fünfstelligen Bereich werden könnte. Für einen vollständigen Ruhestand reiche das aber keinesfalls.

Andere sehen genau darin den Fehler. Wenn bereits 10 Euro im Monat den gesamten finanziellen Spielraum darstellen, sei nicht die Wahl zwischen Lotto und ETF das entscheidende Problem. Viel wichtiger sei es, das Einkommen zu erhöhen.

In den Kommentaren werden deshalb Weiterbildung, Qualifikation und ein besser bezahlter Job als mögliche Hebel genannt. Ein ETF-Sparplan von 10 Euro könne das Leben eines Geringverdieners nur begrenzt verändern. Ein höheres Einkommen hätte dagegen deutlich größere Auswirkungen auf die Möglichkeit, regelmäßig zu sparen.

10 Euro für ein bisschen Hoffnung

Gleichzeitig gibt es überraschend viel Verständnis für die Motivation hinter dem Lottoschein. Ein Nutzer argumentiert, dass Menschen mit sehr wenig Geld kaum Möglichkeiten hätten, sich größere Wünsche zu erfüllen. Zehn Euro könnten deshalb auch als Preis für ein bisschen Hoffnung und Fantasie betrachtet werden.

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Ein anderer vergleicht Lotto mit anderen kleinen Ausgaben für Unterhaltung. Wer regelmäßig Geld für Zigaretten, Snacks oder andere Dinge ausgibt, könne auch einen kleinen Betrag für die Aussicht auf einen Jackpot verwenden.

Dabei kommt ein wichtiger Unterschied zur Sprache: Der Lottoschein kann für den Spieler einen Unterhaltungswert haben, obwohl er keine vernünftige Geldanlage ist. Wer 10 Euro für die Fantasie ausgibt, eines Tages Millionär zu sein, kauft damit nicht automatisch eine Altersvorsorge. Genau diese Trennung wird in der Diskussion mehrfach gezogen.

Die Mathematik spricht eine klare Sprache

Wie klein die Chance auf den großen Gewinn tatsächlich ist, hängt vom jeweiligen Lotto ab. Beim deutschen Lotto 6 aus 49 liegt die Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige plus Superzahl laut offizieller Angabe bei 1 zu 139.838.160. Ein einzelner Tipp kostet derzeit 1,20 Euro plus Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder einzelne Spieler zwangsläufig jeden Monat Geld verliert. Es bedeutet, dass die Gewinnwahrscheinlichkeiten so berechnet sind, dass ein Jackpotgewinn extrem unwahrscheinlich ist. Auch kleinere Gewinnklassen haben deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten.

Der österreichische Lotto-Klassiker funktioniert zudem mit anderen Zahlen. Bei Lotto 6 aus 45 liegt die Wahrscheinlichkeit für den Sechser laut den Österreichischen Lotterien bei 1 zu 8.145.060. Ein Lotto-Tipp kostet in Österreich 1,50 Euro.

Für den konkreten Reddit-Post ist das wichtig, weil der Nutzer sein monatliches Budget von 10 Euro nicht als ernsthafte mathematische Strategie beschreibt. Er kauft sich damit vor allem die Möglichkeit, überhaupt an einem Jackpot teilzunehmen.

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Ein Zitat von Kostolany sorgt für Streit

Besonders viele Reaktionen bekommt ein Kommentar, der ein bekanntes Zitat des Börsenspekulanten André Kostolany aufgreift. Sinngemäß geht es darin darum, dass Menschen mit wenig Geld größere Risiken eingehen müssten. Andere Nutzer widersprechen dieser Logik. Sie unterscheiden zwischen einem Risiko, bei dem man das Ergebnis zumindest teilweise beeinflussen kann, und einer Lotterie.

Wer eine Ausbildung macht, den Job wechselt oder ein Unternehmen gründet, kann demnach Entscheidungen treffen, die die eigene finanzielle Situation verändern. Beim Lotto entscheidet dagegen ausschließlich der Zufall. Ein Nutzer bringt außerdem den sogenannten Erwartungswert ins Spiel. Vereinfacht gesagt bedeutet dieser Begriff, dass man bei einem Spiel mit negativem Erwartungswert langfristig mehr einzahlt, als man durchschnittlich zurückbekommt.

Das ist der entscheidende Unterschied zu einem klassischen Investment. Bei einer Geldanlage wird Kapital in einen Vermögenswert gesteckt, der sich entwickeln und im Idealfall Erträge erwirtschaften kann. Beim Lotto bezahlt man für die Teilnahme an einem Glücksspiel.

"Für 10 Euro ein gutes Gefühl"

Trotz der mathematischen Argumente finden sich unter dem Beitrag auch Nutzer, die die zehn Euro nicht dramatisieren. Sie sehen den Betrag als Freizeitbudget und nicht als ernsthafte Investition. Ein Kommentator beschreibt sinngemäß genau dieses Prinzip: Entscheidend sei nicht nur die winzige Gewinnchance, sondern auch das Gefühl, sich für einige Tage oder Wochen ausmalen zu können, was mit einem großen Gewinn möglich wäre.

Andere gehen noch weiter und argumentieren, dass Menschen mit wenig Geld ebenfalls ein Recht auf Unterhaltung hätten. Nicht jede Ausgabe müsse einen finanziellen Ertrag bringen. Genau hier liegt der interessanteste Punkt der Diskussion. Selbst die Nutzer, die Lotto für finanziell unsinnig halten, gestehen dem Verfasser teilweise zu, dass zehn Euro für Unterhaltung nicht automatisch problematisch sind – solange das Geld tatsächlich übrig ist und die Ausgaben nicht außer Kontrolle geraten.

Aus Hoffnung darf kein Finanzplan werden

Mehrere Kommentatoren ziehen deshalb eine klare Grenze: Wer Lotto spielt, sollte den möglichen Gewinn nicht in seine tatsächliche Finanzplanung einbauen. Das gilt etwa für die Vorstellung, mit einem zukünftigen Jackpot Schulden zu bezahlen, eine Wohnung zu kaufen oder früher in Pension zu gehen. Solange der Gewinn nicht eingetreten ist, bleibt er eine Möglichkeit und kein vorhandenes Vermögen.

Auch der Verfasser selbst scheint diese Grenze zu kennen. Er schreibt ausdrücklich, dass die Chance auf den großen Gewinn extrem klein sei. Sein monatliches Limit von 10 Euro soll verhindern, dass aus dem kleinen Freizeitvergnügen ein größeres finanzielles Problem wird. Die Diskussion auf Reddit zeigt damit zwei Sichtweisen. Die einen betrachten jeden Euro bei einem Geringverdiener als möglichen Baustein für Rücklagen oder Vermögensaufbau. Die anderen sehen zehn Euro Lotto als überschaubaren Preis für Unterhaltung und die Fantasie, dass sich das Leben theoretisch mit einem Schlag verändern könnte.

Für eine Altersvorsorge reicht Lotto allerdings nicht. Das lässt sich unabhängig von der persönlichen Einstellung zum Glücksspiel festhalten. Der Nutzer selbst nennt seinen Ansatz deshalb am Ende auch eher mit einem Augenzwinkern "Altersvorsorge". Seine eigentliche Botschaft ist eine andere: Wenn zehn Euro im Monat das gesamte finanzielle Spielfeld sind, geht es nicht mehr nur um die Frage, ob Lotto oder ETF die bessere Verwendung dieses Betrags ist. Dann wird vor allem die Frage entscheidend, wie sich das verfügbare Einkommen langfristig erhöhen lässt.