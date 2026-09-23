i Der neue Staubsauger kommt in einem Harlekin-Farbschema auf den Markt. Dyson Neuinterpretation des DC01 Big Ball Konical – Dyson bringt seinen Klassiker zurück Der neue Big Ball Konical verbindet das bekannte Kugeldesign früherer Dyson-Sauger mit neuer Bodendüse und einem Farbschema aus der Dyson-Geschichte. Von Rene Findenig 23.09.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dyson bringt den Big Ball in einer überarbeiteten Version zurück. Der neue Big Ball Konical verbindet das bekannte Kugeldesign des Staubsaugers mit einer neuen Bodendüse und aktueller Zyklon-Technik. Besonders auffällig ist dabei das grüne Licht an der Düse: Es soll feine Staubpartikel sichtbar machen, die mit freiem Auge kaum zu erkennen sind.

Der neue Staubsauger kommt außerdem in einem Harlekin-Farbschema auf den Markt. Damit greift Dyson die Farben des ursprünglichen DC01 auf, der als erster beutelloser Staubsauger des Unternehmens mit Dual-Cyclone-Technologie bekannt wurde.

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Grünes Licht zeigt feinen Staub

Die neue Konical-Bodendüse ist laut Dyson für unterschiedliche Bodenarten ausgelegt. Ein laserähnliches grünes Licht beleuchtet dabei den Boden und macht feine Staubpartikel sichtbar. So soll erkennbar werden, an welchen Stellen noch gereinigt werden muss.

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Für Haare setzt Dyson auf ein Dual-Cone-Entwirrsystem. Dabei werden Haare gezielt zu den Rändern der beiden Kegel geführt und anschließend in den Staubbehälter eingesaugt. Das soll verhindern, dass sich längere Haare in der Düse festsetzen.

36 Zyklone im Inneren

Im Inneren arbeitet die Radial Root Cyclone-Technologie. Zwei Zyklonstufen erzeugen laut Dyson hohe Zentrifugalkräfte, um feine Staubpartikel und Allergene abzuscheiden.

Insgesamt kommen 36 Zyklone zum Einsatz. Sie bewegen sich oszillierend und sollen dadurch auch besonders kleine Partikel erfassen, die andere Staubsauger verstopfen können.

Das charakteristische Ball-Design bleibt ebenfalls erhalten. Der Staubsauger soll sich damit leichter um Ecken bewegen lassen. Kippt der Big Ball um, richtet er sich laut Dyson selbstständig wieder auf.

Ab November in Österreich

Der Dyson Big Ball Konical soll ab November 2026 in Österreich erhältlich sein. Der Preis liegt bei 449 Euro. Angeboten wird das Modell über die Dyson Stores und den österreichischen Dyson-Webshop.

Dyson Chief Engineer Jake Dyson erklärt, dass das Unternehmen auch beim klassischen Big Ball aktuelle Technologien einsetzen wolle. Gleichzeitig habe man die Farben des ursprünglichen DC01 wieder aufnehmen wollen.