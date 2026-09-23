i Bei dem Unfall mit einem E-Scooter wurde ein 51-Jähriger schwer verletzt. IMAGO/Manfred Segerer Schwerverletzter am Boden Gaffer filmt Unfallopfer: "Geht jetzt auf TikTok live!" Ein E-Scooter-Fahrer lag nach einem Unfall in Villach bewusstlos auf einem Radweg. Während Helfer eingriffen, soll ein junger Mann gefilmt haben. Von Newsdesk Heute 23.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unfall in Villach sorgt nicht nur wegen der schweren Verletzungen eines E-Scooter-Fahrers für Aufsehen. Während Ersthelfer einem bewusstlosen Mann halfen, soll ein junger Mann sein Handy gezückt und die Szene gefilmt haben, das meldet die "Kleine Zeitung" am Mittwoch.

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall am 20. September gegen 10.30 Uhr entlang der Ossiacher Zeile in Villach. Ein 51-jähriger Villacher stürzte dort mit seinem E-Scooter auf einem Radweg. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und blieb bewusstlos liegen.

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Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und verständigten die Rettung. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

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Für Empörung sorgte laut Bericht das Verhalten eines jungen Mannes am Unfallort. Er soll sich mit erhobenem Handy genähert haben. Ein Augenzeuge schilderte, der Mann habe angekündigt: "Das geht jetzt auf TikTok live."

Ein weiterer Ersthelfer forderte ihn demnach auf, zu gehen. Auch ein Passant, der den Sturz beobachtet hatte, schritt ein. Der junge Mann entfernte sich zunächst, soll kurz darauf aber erneut versucht haben, die Unfallstelle zu filmen.

Der Augenzeuge zeigte sich erschüttert: "Ein verletzter Mensch ist kein Mittel zur eigenen Reichweite, kein Inhalt und keine Gelegenheit zur Selbstdarstellung", wird ein erschütterter Augenzeuge zitiert: "Dieses Erlebnis hat mich zutiefst schockiert. Es macht mich fassungslos, dass manche Menschen das Leid anderer für Aufmerksamkeit und Reichweite inszenieren."

Ob tatsächlich Aufnahmen veröffentlicht wurden, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.